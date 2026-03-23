Mesar (26) obsojen na 12,5 let zapora: na gnusen način spolno zlorabil 31 mladoletnic

Zaradi serije strahovitih kaznivih dejanj na škodo kar 31 mladoletnic, od katerih je bila najmlajša stara le 11 let, je 26-letni mesar iz osrednje Hrvaške na Županijskem sodišču pravnomočno obsojen na 12 in pol leta zapora. Pred tem že nosi breme ene obsodbe – pogojnih treh mesecev zapora, tokrat pa mu Županijsko državno tožilstvo očita 35 kaznivih dejanj, od katerih je 11 spolnih zlorab in izkoriščanja otrok za pornografijo, tri izkoriščanja otrok za pornografijo, en poskus spolne zlorabe otroka mlajšega od 15 let, poleg tega pa tudi seznanjanje otrok s pornografijo, mamljenje otrok za zadovoljevanje spolnih potreb ter huda kazniva dejanja spolnega zlorabljanja in izkoriščanja otrok ter grožnje.

Poleg zaporne kazni mu je sodni senat izrekel tudi prepoved približevanja vsem žrtvam, pa tudi varnostni ukrep prepovedi dostopa do interneta za obdobje, ki je dve leti daljše od izrečene kazni zapora. Ko je bil soočen z dokazi na škodo več mladoletnic, je osumljeni po naših informacijah priznal krivdo in utemeljenost obtožb. Hkrati se je pokesal in izrazil obžalovanje za storjeno ter se opravičil žrtvam za doživeto. »Nisem ponosen na to, kar sem storil. Zdaj me je zaradi vsega sram,« je dejal v svojo obrambo osumljeni, dodal pa, da se med prestajanjem kazni namerava vključiti v psihosocialni tretma.

Vse se je začelo preko družbenih omrežij

Serija kaznivih dejanj se je začela na družbenih omrežjih, kot sta Snapchat in Facebook Messenger, leta 2018, kjer je osumljeni stopil v stik z mladoletnicami. Poznal je njihovo starost, vendar jim je vseeno pošiljal številna sporočila z različnimi spolnimi konotacijami, hkrati pa jih je prosil, naj mu pošiljajo svoje razgaljene fotografije in videoposnetke.

Pri tem je tudi sam pošiljal svoje gole fotografije, nekatere je zastraševal in izsiljeval ter jih na ta način silil k snemanju otroške pornografije. Enemu dekletu je grozil tudi s smrtjo bližnjih, če ga ne posluša. Nekaterim deklicam, starim do 14 ali 15 let, je predlagal tudi spolna srečanja v živo, z eno se je celo srečal na enem šolskem igrišču in poskušal vse mogoče, medtem ko ga je prestrašeno zavrnila. Vsa ta dejanja, ki jo je osumljeni počel leta, so pri nekaterih žrtvah povzročila posledice: nekatere so zavračale izhajanje iz svojih hiš, nekatere so zavračale tudi hrano, posamezne pa so se zaprle v sobe in zavračale druženje s prijatelji.

Olajševalne okoliščine

Izvedenec psihiater je v njegovem primeru ugotovil, da ima osebnostno motnjo narcističnega značaja in da tudi prekomerno uživa alkohol. Kar zadeva njegovo spolno delovanje, je psihiater ugotovil, da gre za hebefilijo, tj. spolno nagnjenost k otrokom zgodnje pubertete in pubertete, s sočasnimi pedofilnimi težnjami, registriranimi z implicitnimi metodami, vendar brez zadostnih meril, da bi lahko postavili diagnozo pedofilije. Kot olajševalne okoliščine je sodišče upoštevalo njegovo priznanje, njegovo mlajšo starost, ker je nekatera kazniva dejanja storil kot 18-letnik, ter izraženo kesanje in obžalovanje, poroča Slobodna Dalmacija.