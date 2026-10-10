Mia (12) je umrla po tem, ko je v lokalu spila mlečni napitek: zaposleni je naredil usodno napako

Obisk kavarne v Londonu se je za 12-letno Mio Shay St Hilaire končal tragično. Deklica je avgusta 2023 v družbi tete in sestre obiskala lokal Pop Inn Cafe v londonski četrti Bermondsey, kjer si je naročila mlečni napitek. Kmalu po zaužitju je doživela hudo alergijsko reakcijo, zaradi katere je pozneje umrla. Preiskava njene smrti je zdaj razkrila, da je bil napitek pripravljen v mešalniku, ki ga zaposleni po predhodni uporabi ni očistil. Kot poroča britanski BBC, je mrliška preiskava, ki se je v četrtek, 8. oktobra, zaključila na sodišču Inner South London Coroner's Court, potrdila, da je bila za deklico usodna navzkrižna kontaminacija s sledovi lešnikov. Mia je imela namreč hudo alergijo na lešnike, že majhna količina alergena pa je pri njej sprožila smrtno nevarno reakcijo.

Ključen dokaz v preiskavi so bili posnetki nadzornih kamer, ki so prikazovali pripravo napitka. Upravljavec kavarne Baris Yucel je mlečni napitek pripravil v mešalniku, v katerem je pred tem pripravil pijačo z lešniki. Mešalnika med pripravo obeh napitkov ni opral, zato so ostanki alergena prišli tudi v dekličino pijačo. Pomočnica mrliškega oglednika je ugotovila, da je zaradi zaužitja napitka pri Mii nastopila hitro napredujoča anafilaksija, najhujša oblika alergijske reakcije, ki lahko v zelo kratkem času povzroči motnje dihanja, padec krvnega tlaka in odpoved življenjsko pomembnih organov. Dekličino zdravstveno stanje se je po zaužitju napitka hitro poslabšalo. Zgrudila se je na domu svoje tete, reševalci pa so jo odpeljali v otroško bolnišnico, kjer so jo sprejeli na oddelek intenzivne nege. Kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja njenega življenja niso mogli rešiti.

Dvanajstletna Mia. FOTO: Facebook

Sodišče mu je izreklo kazen

Zaradi nepravilnosti pri ravnanju z alergeni je proti upravljavcu kavarne ukrepala londonska občina Southwark. Yucel je januarja 2025 priznal krivdo za šest kršitev predpisov o varnosti živil. Med ugotovljenimi nepravilnostmi so bile pomanjkljive informacije o alergenih, neustrezni postopki za preprečevanje navzkrižne kontaminacije in strežba živila, ki je vsebovalo alergen, čeprav ta v njem ne bi smel biti prisoten. Sodišče mu je izreklo denarno kazen v višini 18.000 britanskih funtov in odredilo 100 ur dela v splošno korist. Njegov odvetnik je po izreku kazni poudaril, da je imel Yucel pred dogodkom dober ugled. V gostinstvu je delal 22 let, v tem času pa proti njemu niso zabeležili podobnih incidentov. Po navedbah obrambe je izrazil iskreno obžalovanje in po tragediji sprejel dodatne ukrepe za izboljšanje svojega znanja o varnosti živil. »Ne mine dan, da ne bi pomislil na deklico in njeno družino,« je njegovo stališče povzel odvetnik. Yucel danes kavarne ne vodi več. Lokal pod novim vodstvom trenutno dosega najvišjo, petzvezdično oceno higiene živil.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Smrt deklice je sprožila tudi razpravo o tem, kako učinkovito britanski gostinski obrati zagotavljajo varnost gostov z alergijami. Miina starša opozarjata, da obstoječe ocene higiene živil ne povedo dovolj o tem, kako posamezni lokali ravnajo z alergeni. Zato pozivata britansko agencijo za standarde živil (Food Standards Agency), naj uvede ločen sistem ocenjevanja ravnanja z alergeni, ki bi bil javno dostopen in jasno označen v restavracijah ter kavarnah. Po njunem prepričanju bi takšne informacije ljudem z alergijami omogočile varnejšo izbiro gostinskih lokalov, hkrati pa bi lastnike spodbudile k doslednejšemu upoštevanju pravil. »Prepričana sva, da so potrebne pomembne spremembe za zaščito ljudi, ki živijo z alergijami na hrano,« sta sporočila.

Posebej kritična sta do dejstva, da je lahko neupoštevanje tako osnovnega pravila, kot je čiščenje kuhinjske opreme, povzročilo smrt otroka. »Če bi pristojni zagotovili, da bi v kavarni razumeli in izvajali svoje obveznosti glede ravnanja z alergeni, verjameva, da bi bila Mia danes še živa,« sta poudarila. Iz britanske agencije za standarde živil so sporočili, da morajo gostinski obrati tveganja, povezana z alergeni, jemati resno pri vsaki pripravi hrane ali pijače. Poudarili so, da imajo potrošniki pravico do točnih informacij o sestavinah, gostinci pa zakonsko dolžnost, da jih zagotovijo. Agencija je že pripravila dodatne smernice in brezplačna izobraževanja, namenjena preprečevanju podobnih dogodkov, obstoječa pravila pa še preučujejo. Miina starša si zdaj prizadevata, da smrt njune hčerke ne bi ostala zgolj še ena tragična zgodba o nevarnosti alergij na hrano. Želita si konkretnih sprememb, ki bi preprečile podobne tragedije. »Nobena družina ne bi smela izgubiti otroka v takšnih okoliščinah. Želiva, da bi spremembe postale Miina zapuščina in bi v prihodnosti pomagale reševati življenja,« sta sporočila.