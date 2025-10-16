  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIVKA V NEMČIJI

Migrant, ki je v parku napadel vrtčevske otroke in enega ubil, ne bo deportiran

Ker je psihično bolan, ni kazensko odgovoren.
Napad se je zgodil v parku. FOTO: Pascal Hoefig/Afp
Napad se je zgodil v parku. FOTO: Pascal Hoefig/Afp
N. B.
 16. 10. 2025 | 14:12
 16. 10. 2025 | 14:35
2:52
A+A-

Nemčijo je v začetku leta pretresel krvavi napad, v katerem je življenje izgubil komaj dveletni deček Janis, skupaj z 41-letnim moškim, ki je pogumno poskušal zaščititi otroke pred napadalcem. Tragedija se je zgodila v bavarskem mestu Aschaffenburg, tri osebe so bile ranjene.

Za napadom stoji 28-letni Enamulah O., ki so ga policisti prijeli na kraju dogodka. Po podatkih tožilstva ima moški dolgo zgodovino duševnih bolezni, zato je strokovna ocena ugotovila, da ni kazensko odgovoren.

Smrt dečka je pretresla skupnost. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp
Smrt dečka je pretresla skupnost. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Napad sredi parka

Groza se je zgodila sredi belega dne. Skupina otrok iz vrtca je sedela v lesenem vozičku, ki sta ga spremljali dve vzgojiteljici, ko je napadalec nenadoma planil nanje z velikim kuhinjskim nožem.

V napadu sta bila hudo ranjena dvoletna sirska deklica in ena od vzgojiteljic, lažje pa tudi 72-letni moški, ki je priskočil na pomoč.

Največjo ceno je plačal mali Janis – deček, ki je bil ob napadu v vozičku. Umrl je na kraju samem. Z njim pa tudi moški, ki je poskušal otroke obvarovati.

Psihično bolan, a nevaren

Osumljenec naj bi po navedbah tožilstva trpel za hudimi psihičnimi motnjami. Zaradi tega bo namesto sojenja trajnostno nameščen v psihiatrično ustanovo.

Preiskava ni pokazala nobenih znakov, da bi šlo za teroristični ali politično motiviran napad. Napadalec naj bi deloval v stanju hude duševne motnje.

Neuspela deportacija in prejšnje grožnje

Kasneje se je izkazalo, da so nemške oblasti že leta 2023 poskušale Enamula deportirati v Bolgarijo, prvo državo Evropske unije, kamor je vstopil po prihodu v Evropo. Postopek pa ni bil uspešen.

Že avgusta 2024 je v azilnem domu v mestu Alzenau grozil eni ženski z mesarskim nožem in jo lažje poškodoval. Takrat so ga oblasti pridržale, a očitno niso preprečile nove tragedije.

Politična nevihta po tragediji

Krvavi napad je v Nemčiji sprožil burne politične odzive. Vodja krščanskodemokratske stranke Friedrich Merz, ki je kasneje postal tudi nemški kancler, je napovedal temeljito reformo azilnih pravil in strožji nadzor meja.

»Če bom izvoljen, bodo nova pravila veljala od prvega dne,« je obljubil Merz, ki je dogodek označil za dokaz, da sistem azilne politike ne deluje več.

Kmalu zatem je Merz, takrat še kot opozicijski vodja, s podporo skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) v bundestagu sprejel neobvezujočo resolucijo, ki poziva k zaostritvi ukrepov proti migrantom in beguncem.

 

Več iz teme

Nemčijanapad z nožemotroci
ZADNJE NOVICE
15:10
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKI RAJ

Jesenska čarovnija v Arboretumu: buče, Smrkci in skrivnostne bele žene

Blizu vhoda v park je zaživela vasica, kjer jih lahko opazujemo pri opravilih z bučami.
16. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHOD NA ZIMSKI ČAS

Spet bomo premikali ure: za dodatno uro spanja plačujemo visoko ceno

Premikanje ure na zimski in spomladi na poletni čas je dolgotrajna praksa, ki mnogim povzroča glavobole.
16. 10. 2025 | 15:00
14:49
Novice  |  Svet
IKEA

Pohištveni velikan v težavah, upad prihodkov zaradi znižanja cen in varčevanja potrošnikov

Potrošniki odlašajo z odločitvijo za prenovo svojih domov ali nakup novega pohištva.
16. 10. 2025 | 14:49
14:33
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Na jesen se vrača tih morilec psov: močerad lahko ubije v eni uri

Jeseni se na gozdnih poteh pojavljajo močeradi. Lepi, a nevarni – njihov strup je lahko za psa smrtonosen že v eni uri. Preverite, kako ukrepati pravočasno.
16. 10. 2025 | 14:33
14:29
Bulvar  |  Tuji trači
GROZLJIVO

Šokantne obtožbe proti princu Andrewu v novi knjigi! Verjel naj bi, da je »seks njegova rojstna pravica«

V knjigi opisuje tudi dogodek v londonskem nočnem klubu Tramp, kjer naj bi ji princ kupoval koktajle, nerodno plesal in se obilno potil.
16. 10. 2025 | 14:29
14:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA V NEMČIJI

Migrant, ki je v parku napadel vrtčevske otroke in enega ubil, ne bo deportiran

Ker je psihično bolan, ni kazensko odgovoren.
16. 10. 2025 | 14:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki