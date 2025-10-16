Migrant, ki je v parku napadel vrtčevske otroke in enega ubil, ne bo deportiran

Nemčijo je v začetku leta pretresel krvavi napad, v katerem je življenje izgubil komaj dveletni deček Janis, skupaj z 41-letnim moškim, ki je pogumno poskušal zaščititi otroke pred napadalcem. Tragedija se je zgodila v bavarskem mestu Aschaffenburg, tri osebe so bile ranjene.

Za napadom stoji 28-letni Enamulah O., ki so ga policisti prijeli na kraju dogodka. Po podatkih tožilstva ima moški dolgo zgodovino duševnih bolezni, zato je strokovna ocena ugotovila, da ni kazensko odgovoren.

Smrt dečka je pretresla skupnost. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Napad sredi parka

Groza se je zgodila sredi belega dne. Skupina otrok iz vrtca je sedela v lesenem vozičku, ki sta ga spremljali dve vzgojiteljici, ko je napadalec nenadoma planil nanje z velikim kuhinjskim nožem.

V napadu sta bila hudo ranjena dvoletna sirska deklica in ena od vzgojiteljic, lažje pa tudi 72-letni moški, ki je priskočil na pomoč.

Največjo ceno je plačal mali Janis – deček, ki je bil ob napadu v vozičku. Umrl je na kraju samem. Z njim pa tudi moški, ki je poskušal otroke obvarovati.

Psihično bolan, a nevaren

Osumljenec naj bi po navedbah tožilstva trpel za hudimi psihičnimi motnjami. Zaradi tega bo namesto sojenja trajnostno nameščen v psihiatrično ustanovo.

Preiskava ni pokazala nobenih znakov, da bi šlo za teroristični ali politično motiviran napad. Napadalec naj bi deloval v stanju hude duševne motnje.

Neuspela deportacija in prejšnje grožnje

Kasneje se je izkazalo, da so nemške oblasti že leta 2023 poskušale Enamula deportirati v Bolgarijo, prvo državo Evropske unije, kamor je vstopil po prihodu v Evropo. Postopek pa ni bil uspešen.

Že avgusta 2024 je v azilnem domu v mestu Alzenau grozil eni ženski z mesarskim nožem in jo lažje poškodoval. Takrat so ga oblasti pridržale, a očitno niso preprečile nove tragedije.

Politična nevihta po tragediji

Krvavi napad je v Nemčiji sprožil burne politične odzive. Vodja krščanskodemokratske stranke Friedrich Merz, ki je kasneje postal tudi nemški kancler, je napovedal temeljito reformo azilnih pravil in strožji nadzor meja.

»Če bom izvoljen, bodo nova pravila veljala od prvega dne,« je obljubil Merz, ki je dogodek označil za dokaz, da sistem azilne politike ne deluje več.

Kmalu zatem je Merz, takrat še kot opozicijski vodja, s podporo skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) v bundestagu sprejel neobvezujočo resolucijo, ki poziva k zaostritvi ukrepov proti migrantom in beguncem.