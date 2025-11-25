Migranti vdrli v avtomobil, posilili so 18-letno dekle pred njenim zaročencem

Mladi par je v parku Tor Tre Teste v Rimu napadla skupina moških. Osemnajstletno dekle je bilo posiljeno pred svojim 24-letnim zaročencem, ki je bil prisiljen vse opazovati. Policija je do zdaj aretirala tri osumljence, medtem ko za še dvema intenzivno išče, poroča italijanski Corriere della Sera.

Napad se je zgodil 25. oktobra, trije aretirani maroški državljani pa so obtoženi skupinskega posilstva in ropa. Eden od njih je bil aretiran pred dvema dnevoma v Benetkah. Druga dva so pridržali že 28. oktobra, le nekaj dni po napadu, zahvaljujoč informacijam, ki jih je par dal policiji, vendar je bila novica do zdaj zadržana v tajnosti, da ne bi ogrozili preiskave. Preiskovalci sumijo, da je v napadu sodelovalo skupaj pet oseb. Izpovedi prestrašenega para glede natančnega števila napadalcev so bile nekoliko nejasne, kar je razumljivo glede na doživeto travmo. Kljub temu pa se zdi, da o vpletenosti trojice aretiranih ni dvoma. Poleg izjav žrtev jih obremenjujejo tudi prstni odtisi, najdeni na steklu avtomobila, katerega okno je bilo razbito, saj se je vse začelo kot rop.

Rekonstrukcija noči

Tiste usodne noči se je par z avtomobilom umaknil v temen kotiček parka, da bi imel nekaj zasebnosti. Menila sta, da sta varna in skrita pred pogledi, vendar je le nekaj trenutkov pozneje tišino prekinil zvok razbitega stekla. Sledili so kriki in brutalen vdor neznanih moških.

Napadalci so slekli mladiča in dekle. Dekle se je poskušalo prekriti z oblačili in zavpilo: »Ne telefon, prosim, ne vzemi ga.« Napadalci so najprej iz avtomobila odvlekli mladiča, nato še njo. Dva sta trdno držala 24-letnika, medtem ko je tretji posilil njegovo dekle. Mladenič je v obupu najprej kričal in grozil z maščevanjem, nato jih je prosil za milost. V nekem trenutku so se napadalci prestrašili in pobegnili.

Par je takoj poklical pomoč in podal prijavo, kar je policijo hitro pripeljalo do prvih aretacij. »Preiskava ni zaključena,« je potrdil eden od preiskovalcev.