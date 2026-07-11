  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BIH

Mineva že 31 let od genocida v Srebrenici: »Žrtev pokola ne smemo nikdar pozabiti!« (FOTO)

V spominskem centru v bosanskih Potočarih danes zaznamujejo 31. obletnico genocida v Srebrenici, najhujšega vojnega zločina v Evropi po drugi svetovni vojni. Na komemoraciji se bodo svojci, preživeli in številne delegacije znova poklonili več kot 8.000 bošnjaškim moškim in dečkom, ki so jih julija 1995 ubile sile Vojske Republike Srbske po padcu zaščitenega območja Združenih narodov.
FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell

FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell
G. P.
 11. 7. 2026 | 15:55
3:04
A+A-

Tudi letos bodo na spominskem pokopališču pokopali posmrtne ostanke na novo identificiranih žrtev, saj številnih še vedno niso našli ali pa njihove posmrtne ostanke odkrivajo v množičnih grobiščih tri desetletja po vojni. Iskanje pogrešanih in identifikacija žrtev se zato nadaljujeta še danes.

FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell

Srebrenica je bila julija 1995 sicer razglašena za varovano območje Združenih narodov, vendar modre čelade niso uspele preprečiti pokola. Po zavzetju mesta so bili moški in dečki ločeni od žensk, otrok in starejših, nato pa sistematično pobiti na več lokacijah v okolici Srebrenice. V smrtonosnem pokolu so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Danes bodo pokopali tudi posmrtne ostanke desetih žrtev, ki so jih našli v zadnjem času. Več deset tisoč žensk, otrok in starejših je bilo prisilno izgnanih. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 razglasila 11. julij za mednarodni dan spomina in premisleka o genocidu v Srebrenici. Namen dneva je ohranjati spomin na žrtve, preprečevati zanikanje genocida ter opozarjati na pomen odgovornosti in preprečevanja podobnih zločinov v prihodnosti.

FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell

Žrtev smo se spomnili tudi v Sloveniji

Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost BiH pa izpostavili krepitev sprave.

»Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Opominja nas na odgovornost mednarodne skupnosti, da odločno preprečuje množična grozodejstva ter si dosledno prizadeva za ohranjanje miru in varnosti ter spoštovanje mednarodnega prava. Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami, preživelimi ter z vsemi, ki še vedno iščejo svoje pogrešane,« je, kot so v petek zvečer sporočili z zunanjega ministrstva, poudaril Kajzer.

Pri tem so poudarili pomen krepitve sprave, medsebojnega zaupanja in sodelovanja, ki ostaja ključnega pomena za napredek Bosne in Hercegovine na njeni evropski poti in za razvoj države. V spominskem centru je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot tisoč žrtev še vedno pogrešajo.

FOTO: Pixsell
FOTO: Pixsell

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Srebrenicapokol31 let
ZADNJE NOVICE
16:15
Šport  |  Športni trači
UMRL MOČNO PREMLAD

Zelo žalostno: dva tedna po nastopu na letošnjem SP umrl nogometaš, med prvenstvom umrla babica

Umrl je Jayden Adams, ki je bil star komaj 25 let.,
11. 7. 2026 | 16:15
15:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIH

Mineva že 31 let od genocida v Srebrenici: »Žrtev pokola ne smemo nikdar pozabiti!« (FOTO)

V spominskem centru v bosanskih Potočarih danes zaznamujejo 31. obletnico genocida v Srebrenici, najhujšega vojnega zločina v Evropi po drugi svetovni vojni. Na komemoraciji se bodo svojci, preživeli in številne delegacije znova poklonili več kot 8.000 bošnjaškim moškim in dečkom, ki so jih julija 1995 ubile sile Vojske Republike Srbske po padcu zaščitenega območja Združenih narodov.
11. 7. 2026 | 15:55
15:15
Bulvar  |  Tuji trači
NOVA USTVARJALNA POT

Oskarjevka se vrača h koreninam: Hollywood zamenjala za gledališki oder

Helen Hunt, ki je letos dopolnila 63 let, se zadnja leta redkeje pojavlja na filmskem platnu.
11. 7. 2026 | 15:15
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
MELODIJE MORJA IN SONCA

Od navdušenja do solz: jubilejni festival postregel z nepozabnimi zgodbami (Suzy)

Na odru so nastajale nove festivalske uspešnice, v zakulisju pa zgodbe o prijateljstvu, spoštovanju in iskrenih čustvih.
11. 7. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
ZAVRAČAJO NAVEDBE

Kajzer ni podprl kandidature Fajonove! Imenovanje naj bi ustavil premier Janša, razlog pa ...

Nekdanja ministrica menda ni sposobna opravljati tako zahtevne funkcije.
11. 7. 2026 | 14:15
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMET

Pozor, štajerska avtocesta je zaprta! Danes zaradi nesreče zaprli tudi primorsko avtocesto

Sobotno dogajanje v prometu zaznamujejo prometne nesreče in zastoji.
11. 7. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki