ŠE VEDNO POGREŠANA

Minila štiri leta od skrivnostnega izginotja zmagovalke Big Brotherja! Kaj se je zgodilo z Marijano?

Na mostu čez Savo našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon.
Zmagovalka resničnostnega šova Big Brother Marijana Seifert FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 28. 4. 2026 | 19:34
V nedeljo so minila štiri leta, odkar je zmagovalka resničnostnega šova Big Brother Marijana Seifert odšla iz stanovanja v Zagrebu in brez sledu izginila. Kljub večmesečnemu intenzivnemu iskanju je še vedno niso našli.

Karlo se je želel ločiti

Izginotje takrat 38-letne Marijane je prijavil mož Karlo, s katerim je bila v zakonu od leta 2020 in s katerim je imela sina. To je bil njen tretji zakon, domnevno pa naj bi imel par težave, pri čemer je Karlo nekaj dni prej izjavil, da želi ločitev. Njena družina je zaradi suma, da je povezan z njenim izginotjem in morebitno smrtjo, začela s prstom kazati nanj. Kot kažejo sporočila, ki jih je portalu dnevnik.hr posredovala njena prijateljica, se je Marijana zaradi groženj začela bati moža in njegove družine, kar je ta zanikal in dejal, da je imela težave z alkoholom.

Posebej je izpostavil dogodke iz februarja 2022, dva meseca pred izginotjem, ko jo je policija pridržala zaradi nasilnega vedenja pod vplivom alkohola. Trdi tudi, da ji je skušal dati novo priložnost, da rešita zakon in se sooči z alkoholom, vendar se je stanje še dodatno poslabšalo, ter da se je zdravila zaradi depresije. Ker se, po njegovih besedah, ni nič izboljšalo, ji je sporočil, da se želi ločiti zaradi, kot navaja, pogostih prevar in porušenega zaupanja, vendar ji je dovolil, da ostane v stanovanju, dokler si ne uredi razmer.

Na mostu čez Savo našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon

Usodnega dne je odšla v službo, nato je bila na kavi. Karlo je trdil, da jo je zvečer videl v kavarni z neznanim moškim, zaradi česar sta se sprla, a se je situacija pozneje umirila. Ko se je okoli ponoči vrnila v stanovanje, ni delovala pijana, po kratkem pogovoru pa je odšla na sprehod, nakar se ni več vrnila.

Marijano Seifert še vedno vodijo kot pogrešano osebo, njen profil je mogoče najti na strani nestali.gov.hr. FOTO: Posnetek Zaslona
Marijano Seifert še vedno vodijo kot pogrešano osebo, njen profil je mogoče najti na strani nestali.gov.hr. FOTO: Posnetek Zaslona

Na Mostu mladosti so našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon, a kljub intenzivnemu pregledu Save njenega telesa niso nikoli našli. Marijano Seifert še vedno vodijo kot pogrešano osebo, njen profil je mogoče najti na strani nestali.gov.hr., preiskava njenega izginotja pa še vedno poteka.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Triki, ki jih morate poznati: tako bo hrana dlje časa sveža

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
