Minila štiri leta od skrivnostnega izginotja zmagovalke Big Brotherja! Kaj se je zgodilo z Marijano?

V nedeljo so minila štiri leta, odkar je zmagovalka resničnostnega šova Big Brother Marijana Seifert odšla iz stanovanja v Zagrebu in brez sledu izginila. Kljub večmesečnemu intenzivnemu iskanju je še vedno niso našli.

Karlo se je želel ločiti

Izginotje takrat 38-letne Marijane je prijavil mož Karlo, s katerim je bila v zakonu od leta 2020 in s katerim je imela sina. To je bil njen tretji zakon, domnevno pa naj bi imel par težave, pri čemer je Karlo nekaj dni prej izjavil, da želi ločitev. Njena družina je zaradi suma, da je povezan z njenim izginotjem in morebitno smrtjo, začela s prstom kazati nanj. Kot kažejo sporočila, ki jih je portalu dnevnik.hr posredovala njena prijateljica, se je Marijana zaradi groženj začela bati moža in njegove družine, kar je ta zanikal in dejal, da je imela težave z alkoholom.

Posebej je izpostavil dogodke iz februarja 2022, dva meseca pred izginotjem, ko jo je policija pridržala zaradi nasilnega vedenja pod vplivom alkohola. Trdi tudi, da ji je skušal dati novo priložnost, da rešita zakon in se sooči z alkoholom, vendar se je stanje še dodatno poslabšalo, ter da se je zdravila zaradi depresije. Ker se, po njegovih besedah, ni nič izboljšalo, ji je sporočil, da se želi ločiti zaradi, kot navaja, pogostih prevar in porušenega zaupanja, vendar ji je dovolil, da ostane v stanovanju, dokler si ne uredi razmer.

Na mostu čez Savo našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon

Usodnega dne je odšla v službo, nato je bila na kavi. Karlo je trdil, da jo je zvečer videl v kavarni z neznanim moškim, zaradi česar sta se sprla, a se je situacija pozneje umirila. Ko se je okoli ponoči vrnila v stanovanje, ni delovala pijana, po kratkem pogovoru pa je odšla na sprehod, nakar se ni več vrnila.

Marijano Seifert še vedno vodijo kot pogrešano osebo, njen profil je mogoče najti na strani nestali.gov.hr. FOTO: Posnetek Zaslona

Na Mostu mladosti so našli njene stvari, dokumente in mobilni telefon, a kljub intenzivnemu pregledu Save njenega telesa niso nikoli našli. Marijano Seifert še vedno vodijo kot pogrešano osebo, njen profil je mogoče najti na strani nestali.gov.hr., preiskava njenega izginotja pa še vedno poteka.