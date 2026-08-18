Mislila sta, da njun sin spi: po 100 kilometrih vožnje ugotovila, da je mrtev

Starša sta se po avtocesti v Italiji vozila približno 100 kilometrov, ne da bi vedela, da je njun 31-letni sin na zadnjem sedežu avtomobila umrl. Prepričana sta bila, da spi. Tragedija se je zgodila včeraj okoli 7.30 na avtocesti A21 Torino–Piacenza, med priključkoma Casteggio in Voghera. Družina romunskega porekla je potovala proti Torinu. Oče je vozil, mati je sedela na sovoznikovem sedežu, njun sin pa na zadnjem sedežu avtomobila.

Mlajši moški se med vožnjo ni več odzival, vendar sta starša sprva mislila, da počiva oziroma spi. Ko sta ga po daljšem času poskušala zbuditi in nista dobila odgovora, sta avtomobil ustavila na počivališču. Dotaknila sta se sina in ugotovila, da je nezavesten ter da mu srce ne bije. Takoj sta poklicala reševalce, vendar je lahko zdravnik po prihodu le še potrdil njegovo smrt.

Po poročanju italijanskih medijev je 31-letnik umrl zaradi srčnega infarkta. Starša sta zdravnikom povedala, da je imel sin že prej blažje težave s srcem.

Umrl tako nenadoma, da ni mogel poklicati pomoči

Starša sta se s sinom zadnjič pogovarjala približno 100 kilometrov pred tem, ko sta ustavila avtomobil. Po dosedanjih informacijah je umrl tako nenadoma, da ni uspel poklicati pomoči oziroma staršema povedati, da se slabo počuti.

Tragedija je družino doletela med običajnim potovanjem proti Torinu, ko starša nista niti slutila, da se njun sin na zadnjem sedežu bori za življenje oziroma da je že umrl, poroča Index.hr.