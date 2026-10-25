Mlad moški se je najprej nekontrolirano tresel, nato pa zrušil in umrl

V Hrvaškem mestu Sinj se je zgodila pretresljiva tragedija, o kateri poroča portal Dalmacija News. Po informacijah portala se je v nedeljo zjutraj komaj 21 let star moški blizu vhoda v nočni klub začel nekontrolirano tresti, nato pa se je nenadoma zrušil na tla. Na pomoč so prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči, ki pa jim kljub hitremu prihodu ni uspelo rešiti moškega, razkriva portal.

Ni sledov, ki bi kazali na kaznivo dejanje

Policija je informacijo o tem, da se je pred lokalom zrušil moški, prejela okrog četrte ure zjutraj. Za tem je opravila ogled kraja dogodka. Ugotovljeno je bilo, da na telesu umrlega moškega ni sledov, ki bi kazali na kaznivo dejanje. Za zdaj tako kaže na to, da je umrl zaradi zdravstvenega zapleta. Kljub temu natančnega vzroka smrti še ni mogoče potrditi.

Portal Dalmacija News ob tem še poroča, da je o dogajanju obveščeno županijsko državno tožilstvo in da bo po nalogu mrliškega oglednika opravljena obdukcija. Ta bo dala več informacij o tem, zakaj je 21-letnik močno prerano izgubil svoje življenje.

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