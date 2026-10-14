Mlada Andrea umrla v grozljivi nesreči, od nje se poslavljajo s pretresljivimi besedami: »Ostala nam bo v spominu kot izjemna prijateljica«

Pretresljiva tragedija je prizadela Bijeljino v Bosni in Hercegovini. V hudi prometni nesreči je življenje izgubila mlada Andrea Radovanović, dijakinja zadnjega letnika srednje šole. Bila je sopotnica na motorju, ki je trčil z avtomobilom BMW. Voznik motorja je utrpel hude poškodbe, za Andreo pa je bila nesreča usodna. Zdaj so se od nje z ganljivim sporočilom poslovili tudi na šoli, kjer je bila med učitelji in sošolci zelo cenjena.

Prometna nesreča, ki se je v ponedeljek okoli 22.15 zgodila v kraju Dvorovi pri Bijeljini, je tako vzela življenje mlade dijakinje četrtega letnika tamkajšnje ekonomske šole.

Andrea je bila sopotnica na motornem kolesu znamke Honda, ki ga je vozil P. M. V nesreči je bil udeležen tudi osebni avtomobil znamke BMW, za volanom katerega je sedel P. S. z območja Bijeljine.

»Odlikovali so jo vedrina, plemenitost in veliko srce«

Novica o Andreini smrti je globoko prizadela njeno šolo. Na Ekonomski šoli v Bijeljini so se od dijakinje poslovili s čustvenim zapisom, v katerem so se spomnili njene dobrote, predanosti in želje po znanju.

»Z veliko bolečino v srcu smo sprejeli novico, da je naša dijakinja četrtega letnika Andrea Radovanović tragično preminula,« so zapisali. Spomnili so se je kot vedrega, plemenitega in bistrega dekleta, ki je s svojo prijaznostjo pustilo pečat na šolski skupnosti. »Ostala nam bo v spominu kot izjemna prijateljica, prizadevna, odgovorna in ambiciozna dijakinja,« so še poudarili. Ob koncu pretresljivega sporočila so njenim staršem in družini izrekli iskreno sožalje ob nenadomestljivi izgubi.

Voznik BMW naj bi bil pod vplivom alkohola

Po poročanju lokalnih medijev so policisti po nesreči ugotovili, da je bil voznik BMW pod vplivom alkohola. Alkotest naj bi pokazal 1,31 promila alkohola v krvi, policisti pa so voznika prijeli.