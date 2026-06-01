Mlada motorista umrla večer pred Janovim 24. rojstnim dnem

Goriško in doberdobsko skupnost je pretresla huda prometna nesreča, v kateri sta ugasnili dve mladi življenji. Kot poroča Primorski dnevnik, sta v petek zvečer na državni cesti št. 55 pri Gabrjah umrla Jan Bensa iz Doberdoba in Lorenzo Valentini iz Gorice. Oba sta bila motorista, oba mlada, oba znana in cenjena v svojem okolju.

Tragedija se je zgodila okoli 22.30 pri nekdanji gostilni Pri Tomažu. Po poročanju Primorskega dnevnika sta mladeniča vozila vsak na svojem motornem kolesu, na ravnem odseku državne ceste pa sta v še nepojasnjenih okoliščinah trčila. Okoliščine nesreče karabinjerji še preiskujejo.

Jan bi naslednji dan dopolnil 24 let

Posebno boleče je, da bi Jan Bensa prav v soboto dopolnil 24 let. Po poročanju Primorskega dnevnika je na motorju znamke KTM vozil iz smeri Gorice proti Trstu. S prijatelji, ki naj bi ga čakali pri Devetakih, naj bi se odpravil v Sesljan, kjer naj bi skupaj pričakali in praznovali njegov rojstni dan. A praznovanja ni bilo. Namesto veselja je Doberdob ovila žalost.

Jan je bil v domačem kraju zelo dejaven. Sodeloval je pri številnih vaških pobudah, deloval v civilni zaščiti, društvu Dob in med taborniki, aktiven pa je bil tudi v športu. V zadnjih sezonah je igral odbojko pri Slovolleyju.

Doberdobski župan Peter Ferfoglia ga je za Primorski dnevnik opisal kot vedrega, aktivnega, vljudnega in veselega mladeniča. Dejal je, da je Doberdob izgubil pomemben steber, mladega človeka, ki bi kraju lahko še ogromno dal.

Od njega se poslavljajo tudi športni prijatelji. Spominjajo se ga kot vedno nasmejanega fanta, polnega pozitivne energije, iskrenosti in ljubezni do odbojke. Deželna odbojkarska zveza Fipav je v njegov spomin za tekme ob koncu tedna v celotni deželi določila minuto tišine.

FOTO: Zaslonski posnetek

Lorenzo se je vračal domov

V nesreči je umrl tudi Lorenzo Valentini, 25-letni Goričan. Po poročanju Primorskega dnevnika je vozil v nasprotni smeri, na motorju tipa fat boy znamke Harley-Davidson. Vračal naj bi se domov v Gorico, potem ko je večer preživel s prijatelji na večerji v Devinu.

Tudi za njim žaluje veliko ljudi. Zadnji dve leti je živel v švicarskem St. Moritzu, kamor se je preselil zaradi dela, v domačo Gorico pa se je redno vračal. V mladosti je igral košarko, oblekel je tudi dres AŠZ Dom Gorica, rad je igral tudi golf.

Njegovi bližnji ga opisujejo kot nasmejanega, energičnega in odprtega človeka, ki je zlahka sklepal prijateljstva. Bratranec Luca Rogelja se ga spominja kot nekoga, ki je bil vedno pripravljen pomagati tistim, ki so to potrebovali.

Pretresenost nad njegovo smrtjo je izrazil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je dejal, da gre za tragedijo za vso goriško skupnost.

Italijanski mediji ob tragediji poročajo o globoki pretresenosti lokalnega okolja. Na družbenih omrežjih so se po nesreči vrstila sporočila slovesa, spomini prijateljev in izrazi sožalja družinama. Poklonili so se mu tudi mladi odbojkarji. Kot poroča OK Val - Mavrica, danes v Tržiču in Štarancanu poteka moški mednarodni odbojkarski turnir do 17 let v organizaciji društva Fincantieri. Na turnirju sodeluje osem ekip, med njimi tudi SloVolley Val in Soča. Pred začetkom tekem so se udeleženci z enominutnim molkom poklonili spominu na nekdanjega igralca Jana Benso, ki jih je, kot so zapisali, zapustil veliko prezgodaj.