Mladega nogometaša na vlaku napadel norec z nožem: »Bil sem premočen od krvi« (FOTO)

Nogometaš angleškega nižjeligaškega kluba Scunthorpe United Jonathan Gjoshe je prvič spregovoril o grozljivi izkušnji iz lanskega novembra, ko je med brutalnim napadom na vlaku utrpel sedem vbodnih ran. Triindvajsetletni branilec je bil med 11 hudo ranjenimi potniki, ki jih je 1. novembra napadel Anthony Williams. Napadalca, ki bo stopil pred sodišče pozneje letos, bremenijo obtožbe za deset poskusov umora.

Šest mesecev po dogodku je Gjoshe za BBC Sport podrobno opisal trenutke, ko se je bal za lastno življenje: »Najprej sem bil zaboden v ramo. Spomnim se, da sem skočil čez mizo, čez stole. Preprosto sem tekel po hodniku in ljudem govoril: 'Tam je moški z nožem, tecite, zaboden sem, tecite, tecite, tecite'. Kričal sem. Mislim, da sem bil prva oseba, ki jo je zabodel. Začutil sem bolečino. Toda sprožil se je adrenalin.« Ker se je napad zgodil dan po noči čarovnic, so nekateri potniki sprva mislili, da gre za nesrečno šalo. Gjoshe je utrpel rane na bicepsu, rami in roki, rešil pa ga je hiter odziv. »Ta delček sekunde, ko sem skočil čez mizo, me je rešil. Misli sem le na to, da tečem za svoje življenje in pridem z vlaka. Ko sem prišel do prvega ali drugega vagona, sem sprožil alarm in bil sem premočen od krvi. Mislil sem, da ne bom več videl svoje družine, če umrem, in to je bila moja glavna skrb.« Dodal je, da običajno v London potuje z avtomobilom, tokrat pa je šel prvič z vlakom.

Ni vedel, kakšne bodo posledice

Poškodbe mišic so resno ogrozile njegovo profesionalno kariero, saj pred operacijo ni vedel, kakšne bodo posledice. Zdravniki so mu po posegu dejali, da je imel izjemno srečo, saj živci niso bili močno poškodovani. Po večmesečni rehabilitaciji se je marca vrnil na treninge, med okrevanjem pa so mu finančno pomagali celo navijači kluba Scunthorpe, ki so zanj organizirali zbiranje sredstev. Kljub temu da je spet pripravljen za igro, je Gjoshe trenutno brez kluba. Scunthorpe United, h kateremu je prestopil po uspešni sezoni pri ekipi Corinthians (kjer je bil razglašen za mladega igralca leta), mu v začetku maja ni podaljšal pogodbe. Na dan napada je sicer prek dvojne registracije igral na posoji za nižjeligaški Bottesford Town, da bi si nabral izkušnje, ob vrnitvi v London pa se je znašel na usodnem vlaku.

»Zaradi vsega, kar sem prestal, sem izpustil pol sezone ... Nisem dobil tiste priložnosti, ki sem si jo želel. Upal sem, da mi bodo dali še eno leto, da se dokažem. Toda na žalost tega nisem dobil. To je precejšnje razočaranje,« priznava nogometaš, ki pa ostaja optimističen. Ko so ga vprašali, kako mu po takšni travmi uspeva ohranjati pozitivno naravnanost, mladenič odgovarja z zrelostjo: »Zgodilo se je, to je življenje, hvala Bogu, da sem živ. Ne moreš gledati nazaj, preprosto moraš iti naprej. To je bila edina stvar v mojih mislih, vrnitev k nogometu in upanje, da bom dobil to priložnost. Življenje imaš samo eno,« pravi mladi športnik, ki verjame, da je treba iz življenja narediti največ, kar le lahko. »To me žene naprej vsak dan,« je še dodal.