Mladi nogometaš o posnetku z mladoletnico: bila je »neumna napaka«

Norveški napadalec Andreas Schjelderup, ki je trenutno član portugalske Benfice, se je znašel v težavah. Osumljen je objave 27-sekundnega videoposnetka na družbenih omrežjih s pornografsko vsebino, v katerem so mladoletne osebe. Kot so sporočili iz norveške nogometne zveze, je nogometaš krivdo priznal.

»Schjelderup je storil napako, zelo resno napako, za katero je kazensko odgovoren,« je novinarjem povedala predsednica norveške nogometne zveze Lise Klaveness.

Dodala je, da bo krivdo priznal na zaslišanju na danskem sodišču 19. novembra.

Enaindvajsetletni napadalec se je opravičil tudi v objavi na Instagramu in priznal, da je pred dvema letoma, ko je igral za danski klub Nordsjaelland, naredil »neumno napako«.

»Prejel sem kratek videoposnetek in ga nekaj sekund pozneje, ne da bi jasno premislil, posredoval prijatelju,« je dejal.

»Videl sem le prvih nekaj sekund, ne pa tudi, v kaj se je videoposnetek razvil. Moj prijatelj me je, ko ga je nekaj sekund pozneje videl, neposredno spomnil, da je pošiljanje seveda nezakonito, zato sem ga takoj izbrisal,« je dodal Schjelderup.

Po danski zakonodaji se deljenje pornografskih vsebin, ki vključujejo otroke, kaznuje z denarno kaznijo ali do dvema letoma zapora. Po poročanju danskih medijev naj bi Schjelderup prejel pogojno kazen.

Napadalec, ki igra na položaju levega krila, je bil izbran za igranje za Norveško v četrtek proti Estoniji. Gre za odločilno tekmo, ki bi skandinavski državi lahko prinesla uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto - prvič v 28 letih.

»Trdno smo prepričani, da ni potrebe po dodatni kazni,« je še dejala predsednica norveške zveze Klaveness,.