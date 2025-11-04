Mladi Slovenci povzročili kaos med poročnimi praznovanji na Hrvaškem, napadli tudi policista

Karlovška policija je zaključila kriminalistično preiskavo proti štirim slovenskim državljanom, osumljenim serije vlomov v avtomobile med poročnimi slavji na območju Duge Rese in Ozlja. Po navedbah PU Karlovac so storilci namerno ropali vozila gostov, parkirana ob poročnih dvoranah, skupna škoda pa je ocenjena na približno 5900 evrov. »Gre za štiri slovenske državljane, ki so večkrat vlomili v osebna vozila, najpogosteje med poročnimi praznovanji. Večinoma so iz notranjosti vozil kradli denar in druge dragocenosti,« sporočajo.

Preiskava je pokazala, da je 23-letni Slovenec skupaj z neznanimi osebami v noči s 17. na 18. maj v Dugem Resi vlomil v dva avtomobila s karlovškimi registrskimi tablicami in ukradel denar dvema 29-letnikoma. A tam se ni ustavil. V noči s 7. na 8. junij je znova deloval. Tokrat na območju Ozlja, kjer je skupaj s pomočniki vlomil v tri vozila, dve hrvaški in eno s slovenskimi registrskimi tablicami. Tudi tokrat je bil cilj denar, med oškodovanci pa so bili tako hrvaški kot slovenski državljani.

Napadli policista

Najbolj drzen poskus se je zgodil 14. junija v Dugem Resi. 23-letnik in njegovi rojaki (stari 20, 19 in 28 lel, op.p.) so takrat vlomili v kar šest vozil s hrvaškimi in avstrijskimi registrskimi oznakami.

Denar jim je uspelo ukrasti iz dveh avtomobilov, a jim je policija kmalu prišla na sled. »Med poskusom aretacije je 20-letnik policista poškropil po obrazu z neznanim dražečim sredstvom in mu povzročil lažje telesne poškodbe, nato pa so vsi pobegnili s kraja dogodka,« je potrdila policija.

Zaradi številnih vlomov je bilo proti štirim slovenskim državljanom Okrožnemu državnemu tožilstvu v Karlovcu vloženo posebno poročilo zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine, medtem ko je 20-letnik dodatno obtožen prisile proti uradni osebi. Osumljeni so trenutno nedosegljivi policiji, zato je bila za njimi razpisana tiralica, pišejo hrvaški mediji.