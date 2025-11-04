  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZPISANA TIRALICA

Mladi Slovenci povzročili kaos med poročnimi praznovanji na Hrvaškem, napadli tudi policista

Gre za štiri slovenske državljane.
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Hanzekovic Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Hanzekovic Getty Images/istockphoto
S. U.
 4. 11. 2025 | 07:39
 4. 11. 2025 | 07:39
2:14
A+A-

Karlovška policija je zaključila kriminalistično preiskavo proti štirim slovenskim državljanom, osumljenim serije vlomov v avtomobile med poročnimi slavji na območju Duge Rese in Ozlja. Po navedbah PU Karlovac so storilci namerno ropali vozila gostov, parkirana ob poročnih dvoranah, skupna škoda pa je ocenjena na približno 5900 evrov. »Gre za štiri slovenske državljane, ki so večkrat vlomili v osebna vozila, najpogosteje med poročnimi praznovanji. Večinoma so iz notranjosti vozil kradli denar in druge dragocenosti,« sporočajo.

Preiskava je pokazala, da je 23-letni Slovenec skupaj z neznanimi osebami v noči s 17. na 18. maj v Dugem Resi vlomil v dva avtomobila s karlovškimi registrskimi tablicami in ukradel denar dvema 29-letnikoma. A tam se ni ustavil. V noči s 7. na 8. junij je znova deloval. Tokrat na območju Ozlja, kjer je skupaj s pomočniki vlomil v tri vozila, dve hrvaški in eno s slovenskimi registrskimi tablicami. Tudi tokrat je bil cilj denar, med oškodovanci pa so bili tako hrvaški kot slovenski državljani.

Napadli policista

Najbolj drzen poskus se je zgodil 14. junija v Dugem Resi. 23-letnik in njegovi rojaki (stari 20, 19 in 28 lel, op.p.) so takrat vlomili v kar šest vozil s hrvaškimi in avstrijskimi registrskimi oznakami.

Denar jim je uspelo ukrasti iz dveh avtomobilov, a jim je policija kmalu prišla na sled. »Med poskusom aretacije je 20-letnik policista poškropil po obrazu z neznanim dražečim sredstvom in mu povzročil lažje telesne poškodbe, nato pa so vsi pobegnili s kraja dogodka,« je potrdila policija.

Zaradi številnih vlomov je bilo proti štirim slovenskim državljanom Okrožnemu državnemu tožilstvu v Karlovcu vloženo posebno poročilo zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine, medtem ko je 20-letnik dodatno obtožen prisile proti uradni osebi. Osumljeni so trenutno nedosegljivi policiji, zato je bila za njimi razpisana tiralica, pišejo hrvaški mediji.

Več iz teme

Hrvaškavlomhrvaška policijaslovenski državljani
ZADNJE NOVICE
08:21
Premium
Novice  |  Slovenija
REŠITVE ŠE DOPOLNJUJEJO

Ankaranski kmetje so brez vode, pripravljajo se na protest

Luka Koper želi poglobiti kanal, kjer že stoletje namakajo zelenjavo. Pripravljajo se na protest, zaprli naj bi vse dovoze v koprsko pristanišče.
Drago Perko4. 11. 2025 | 08:21
08:08
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Česnova juha s krompirjem: hitro skuhana, gosta in kremasta

Naj vas ogreje svilnata česnova juha z maslom in krompirjem. Odlična izbira za hitro jesensko kosilo ali toplo večerjo.
Špela Ankele4. 11. 2025 | 08:08
08:06
Lifestyle  |  Stil
TEST

Nakup za več let: ta telefon je iz generacije v generacijo boljši (FOTO)

Honor 400 pro ponuja odlično razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ne prehudo ceno: nadgradili so tako rekoč vse in poskrbeli še za celo vrsto uporabnih funkcij UI.
Staš Ivanc4. 11. 2025 | 08:06
07:54
Novice  |  Svet
V RIMU

Eden od delavcev, ki so ga rešili izpod ruševin, v bolnišnici umrl (FOTO)

Moškega je zasulo med reševanjem iz rimskega stolpa Torre dei Conti.
4. 11. 2025 | 07:54
07:53
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Veliki večer spektaklov: Atletico Jana Oblaka potrebuje zmago proti Belgijcem

V ligi prvakov derbija Liverpool – Real in PSG – Bayern.
Peter Zalokar4. 11. 2025 | 07:53
07:42
Novice  |  Slovenija
NEGOVANJE TRADICIJE

Poglejte, kako na Borštnikovi domačiji negujejo tradicijo peke (FOTO)

Prešce so dajali revežem, da so molili za pokojne. Ob prazniku vseh svetih so se zbrali ob krušni peči ter obujali spomine.
Janez Kuhar4. 11. 2025 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki