Na Hrvaškem se je okoli 9.30 v naselju Mali Zdenci zgodila huda prometna nesreča. Povzročil naj bi jo 19-letni voznik osebnega avtomobila, ki je med vožnjo menjal radijsko postajo in pri tem ni imel zadostne varnostne razdalje za avtomobilom, ki ga je vozil 53-letnik.

Zaradi trenutka nepazljivosti se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta se poškodovala dva mladeniča. FOTO: Bjelovarsko-bilogorska Policijska Uprava

Gasilci so morali razrezati streho avtomobila. FOTO: Bjelovarsko-bilogorska Policijska Uprava

Ko je skušal preprečiti trčenje v vozilo pred seboj, je zavil v levo, vendar je kljub temu trčil vanj. Nato je zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v tovornjak za prevoz betona, za volanom katerega je sedel 34-letnik.

Silovito trčenje je osebni avtomobil odbilo na zelenico, kjer je poškodoval prometni znak, nato pa z zadnjim delom trčil še v zid družinske hiše.

Gasilci morali razrezati streho avtomobila

Na kraju nesreče so posredovali gasilci iz Grubišnega Polja, ki so morali razrezati streho avtomobila, da so iz razbitin rešili poškodovanega 18-letnega sopotnika. Mladenič je utrpel hude telesne poškodbe, zato so ga s helikopterjem nujne medicinske pomoči prepeljali v klinično bolnišnico Dubrava v Zagrebu, kjer je ostal na zdravljenju. Devetnajstletnega voznika so prepeljali v bolnišnico v Pakracu, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje telesne poškodbe.

Policisti bodo zoper 19-letnika podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu.