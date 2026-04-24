Mladoletnik posilil nosečo sestro: mati jo je vrgla z balkona, umrl nerojen otrok

Policija Unsko-sanskega kantona je v četrtek po nalogu pristojnega tožilstva na območju Velike Kladuše prijela dve osebi, mladoletnika in eno polnoletno osebo, zaradi suma hudih kaznivih dejanj, poroča Avaz. Mladoletnika sumijo posilstva, polnoletno osebo pa umora in poskusa umora.

Prijeli naj bi mater in sina

Kot neuradno poroča portal Avaz, naj bi prijeli mater in sina. Po informacijah virov blizu preiskavi naj bi mladoletnik posilil svojo sestro, dekle z motnjami v razvoju, ki je bila v visoki nosečnosti.

Mater pa sumijo, da je svojo nosečo hčer poskušala ubiti tako, da jo je vrgla z balkona. Dekle je padec preživelo, njeno nerojeno dete pa je umrlo.

Zaradi tega mater sumijo poskusa umora hčere in umora nerojenega otroka.