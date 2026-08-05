Mladoletnika sta z motociklom zapeljala v jarek, eden umrl v bolnišnici

V prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila v hrvaškem naselju Šljivoševci pri Donjem Miholjcu, je umrl mladoletnik. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 11.55 v Kolodvorski ulici, v njej pa sta bila udeležena mladoletnika na motociklu.

Eden od mladoletnikov je vozil svoj motocikel z virovitiškimi registrskimi oznakami v smeri od zahoda proti vzhodu, drugi mladoletnik pa je bil njegov sopotnik. Voznik je v nekem trenutku izgubil nadzor nad motociklom in zapeljal v obcestni odtočni jarek.

Oba udeleženca nesreče so odpeljali v Splošno županijsko bolnišnico Našice, kjer je sopotnik ob 17.25 umrl zaradi poškodb, voznik pa je utrpel lažje telesne poškodbe.

»Voznika motocikla so preizkusili z alkotestom in ugotovili, da ni vozil pod vplivom alkohola. Oba mladoletnika sta imela na glavi zaščitni čeladi,« so sporočili s Policijske uprave osiješko-baranjske.