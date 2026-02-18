  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PAZITE OTROKE

Mladoletniki na Hrvaškem množično snifajo legalen bel prah, prodajati ga želijo tudi pri nas (VIDEO)

Na Hrvaškem se med najstnike bliskovito širi nova substanca, ki spominja na prepovedane droge – energijski prah, imenovan Sniffit, ki ga uporabniki vdihujejo skozi nos s pomočjo priložene cevke. Distributer že išče možnosti prodaje tudi v Sloveniji.
Prizori najstnikov na ulicah so videti grozno, čeprav ne gre za kokain. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram
Prizori najstnikov na ulicah so videti grozno, čeprav ne gre za kokain. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 18. 2. 2026 | 16:59
 18. 2. 2026 | 16:59
A+A-

Proizvajalci prah Sniffit predstavljajo kot menda varno alternativo kavi in energijskim pijačam, obljubljajo pa hitro povečanje energije in budnosti, hkrati pa trdijo, da je manj obremenjujoč za želodec. Vse to zveni točno tako, kot se na cesti opisuje kokain. Hrvaški portal Index.hr poroča, da je izdelek postal izjemno priljubljen med mladoletniki, ki ga na veliko snifajo na ulicah. Prizori otrok ob vdihovanju prahu so izjemno šokantni za opazovalce, ki ne vedo, da ne gre za trde droge.

Sniffit vsebuje sestavine, ki so sicer običajne tudi v energijskih napitkih – kofein, tavrin, vitamine in L-teanin – dodan pa je še mentol. Ena doza, približno velikosti debelejšega graha, vsebuje okoli 50 mg kofeina, kar je manj od običajne skodelice kave. A prav način uporabe, torej vdihavanje belega prahu. sproža močne asociacije na uživanje kokaina ali amfetaminov. Čeprav je uradno prepovedano prodajati izdelek mlajšim od 18 let, trgovci opažajo velik interes med mladoletniki, zato ga nekateri celo zaklepajo v vitrine.

Siva cona zakonodaje, ki jo dobro izkoriščajo

Marko Šepac iz podjetja Max Media d.o.o., proizvajalca Sniffita, zavrača očitke o nevarnosti in poudarja, da uporabnikom svetujejo, naj ne presežejo dnevnega vnosa 200 mg kofeina iz vseh virov. Kljub temu pa zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na tveganja vdihavanja: snov skozi nosno sluznico vstopa neposredno v krvni obtok, kar pomeni drugačen in hitrejši učinek kot pri zaužitju pijače. Težava je tudi v zakonodaji. Sniffit ne spada med zdravila ali tobačne izdelke, zato velja le splošna regulativa za varnost izdelkov. Hrvaški inštitut za javno zdravje in druge pristojne institucije si odgovornost prelagajo, kar ustvarja nevarno sivo cono.

Evropska poslanka in zdravnica Biljana Borzan opozarja, da gre za premišljeno marketinško strategijo: proizvajalci izdelek predstavljajo kot neškodljiv življenjski dodatek, hkrati pa vizualno in način uporabe normalizirajo vedenje, povezano z drogami. »Otroci in mladostniki so najbolj ranljiva skupina. Ko izdelek, ki spominja na drogo, postane del vsakdana, se meja med dovoljenim in prepovedanim nevarno zabriše,« dodaja Borzanova. Medtem ko se na Hrvaškem še išče odgovornost za nadzor, je Francija že ukrepala. Leta 2024 so prepovedali prodajo podobnega izdelka, Sniffy, zaradi tveganja za javno zdravje in banalizacije uporabe drog. Borzanova poziva hrvaške oblasti, naj ne čakajo na resne incidente: predlaga omejitev oglaševanja, jasna opozorila in, če obstaja dvom o varnosti, prepoved prodaje do strokovne ocene.

Inovativni izdelki pogosto prehitevajo zakonodajo, proizvajalci namreč aktivno izkoriščajo regulatorne luknje za dobiček. Skrb za varnost mladih tako ostaja na plečih staršev in trgovcev, ki do teh kontroverznih izdelkov omejujejo dostop zgolj samoiniciativno.

Več iz teme

sniffitlegalna drogamladoletniki
ZADNJE NOVICE
16:47
Šport  |  Športni trači
KUŽA

Hrvaška tekačica v šoku: »Mislila sem, da je volk, da morda haluciniram ...« (VIDEO)

Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo.
18. 2. 2026 | 16:47
16:23
Novice  |  Slovenija
LOVSKA DRUŽINA OPOZARJA

Pozor! Blizu Ljubljane potrdili nevarno bolezen, za pse in mačke je brez izjeme usodna

Zdravljenja ni, cepiva ni, smrtnost je stoodstotna.
18. 2. 2026 | 16:23
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA ODPORNOST

Antioksidanti niso čudežni, a telesu kljub temu pomagajo

Ne morejo popolnoma preprečiti okužb, a vendarle pomagajo organizmu, da se učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva.
Ema Bubanj18. 2. 2026 | 16:15
16:10
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Matej, v spomin nanj objavili besede, ki ganejo

Kralji ulice zaviti v črnino.
18. 2. 2026 | 16:10
16:07
Novice  |  Slovenija
TUDI TO JE SLOVENIJA

3-letni Aleks še vedno ni upravičen do kritja stroškov, a zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni potrjen (FOTO)

DZ je sprejel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, a v Društvu Viljem Julijan so razočarani.
18. 2. 2026 | 16:07
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
NA SPREHOD

Preprosta zimska rekreacija

Hoja po snegu ni le sprehod z lepšim razgledom. Zaradi mehke in nestabilne podlage telo dela bolj.
Janez Kušar18. 2. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki