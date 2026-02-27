  • Delo d.o.o.
GORAN KOTARAN

Mnoge strah, morilec Goran danes prihaja na prostost, odsedel je 20 let (VIDEO)

Pred zločinoma v Bosni so mu zaradi umorov sodili tudi na Švedskem.
Pred zločinoma v Bosni so mu zaradi umorov sodili tudi na Švedskem. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Pred zločinoma v Bosni so mu zaradi umorov sodili tudi na Švedskem. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 27. 2. 2026 | 14:24
 27. 2. 2026 | 14:24
Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice, obsojeni morilec iz Bosne in Hercegovine, prihaja na prostost, potem ko je odsedel dvajsetletno zaporno kazen.

Žrtvi zadavil 

Kotaran je bil obsojen na 20 let zapora zaradi dveh umorov, storjenih v letih 2005 in 2006. Žrtvi sta bila Predrag Vrban, znan kot Pedi Lopov, in Sead Kanurić, znan kot Steva Mucavi. Oba sta bila zadavljena, njuni trupli pa so našli zakopani.

»Preko družinskega člana je iskal stanovanje v Banji Luki. Znano je, da prihaja iz Kozarske Dubice, vendar se je po vsem sodeč odločil živeti v Banji Luki,« je o novem naslovu obsojenega morilca za Nezavisne novine povedal vir.

Goran Kotaran velja za bosanskega Hannibala Lecterja. Ta nadimek si je prislužil, ker ima, kot istoimenski filmski lik, bolesten um in zmožnost, da brez kančka obžalovanja ubije človeka

Direktor Kazensko-popravnega zavoda Banja Luka Saša Gligorić je izjavil, da so bile o Kotaranovi izpustitvi na prostost obveščene vse pristojne institucije. Potekal je tudi varnostni sestanek, na katerem so razpravljali o njegovem nadaljnjem nadzoru. Kotaran je začetek prestajanja kazni začel v začetku leta 2008 v Foči, novembra 2024 pa je bil premeščen v Banja Luko, od koder torej zdaj odhaja na prostost.

Pred zločinoma v Bosni so Kotaranu sodili tudi na Švedskem,kjer je zagrešil najmanj dva umora. Tam so ga razglasili za neprištevnega, zaradi česar je bil pred 23 leti deportiran nazaj v Bosno in Hercegovino.

umorBosna in HercegovinapolicijaGoran Kotaran
