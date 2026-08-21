Močan veter pri Pagu odnesel tri ljudi, rešili so jih. Našli tudi truplo Italijana

V dveh ločenih dogodkih na morju pri Pagu so v četrtek rešili tri ljudi, pri Novalji pa so našli truplo italijanskega državljana, ki se je pred tem iz zaliva Caska odpravil z najetim vodnim skuterjem. O obeh primerih je poročalo hrvaško Nacionalno središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju v Reki.

Prva reševalna akcija se je začela v četrtek ob 17.55, ko so prejeli obvestilo o treh ljudeh, ki so se znašli v nevarnosti na morju pri Pagu. Na pomoč so nemudoma odšli uslužbenci Luške kapitanije Zadar. Trojica je bila na manjšem rekreativnem pripomočku, sunki južnega vetra pa so jih z zahodne strani Paga odnesli proti otočku Lukar. Reševalci so jih našli ob 18.35, jih vkrcali na reševalni čoln in nepoškodovane odpeljali nazaj na izhodišče.

Z vodnim skuterjem odšel iz Caske

Druga iskalna akcija se je začela ob 18.39, ko so prijavili izginotje italijanskega državljana na območju Novalje. Policija ga je takrat že iskala na kopnem na otoku Pag.

V iskanje na morju so se vključili tudi uslužbenci izpostave Luške kapitanije Karlobag. Po informacijah znancev pogrešanega se je moški iz zaliva Caska odpravil z najetim vodnim skuterjem, zato so iskanje usmerili na območje jugovzhodno od Novalje.

Policija je ob 19.49 obvestila reševalno središče v Reki, da so nedaleč od kraja, kjer je bilo prijavljeno izginotje, našli truplo moškega. Iskalna akcija se je s tem končala, nadaljnje postopke pa je prevzela policija.