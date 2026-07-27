Morilca spet niso pripeljali: Srbska pravda za Slovenca se vleče

Že aprila bi lahko srbski sodniki v zadevi umora Slovenca Tomaža Kostelnika izrekli prvostopenjsko sodbo. In čeprav se je sprva zdelo, da sojenje poteka gladko, se je tik pred zaključnimi besedami začelo zapletati. Najprej so na somborskem kazenskem sodišču v senatu zamenjali sodnika porotnika, zato se je proces moral formalno začeti znova. Potem so iz kaznilnice v Sremski Mitrovici sporočili, da nimajo dovolj paznikov, da bi obtoženega morilca Predraga B. pripeljali na sodnijo, in zgodba se je ponovila tudi s predvidenim julijskim narokom.

Truplo v sadovnjaku

Somborska sodna tiskovna predstavnica Manela Operta Podunavac je sporočila, da je nadaljevanje procesa prestavljeno na 10. september. Že avgusta pa bosta minili že več kot dve leti od odreditve pripora za soobtoženo nekdanjo policistko Kristino K. in po naši zakonodaji bi to pomenilo, da jo morajo izpustiti iz pripora. Vendar pa srbski zakoni narekujejo drugače, saj lahko čas trajanja pripora za najtežja kazniva dejanja, za katera je zagroženih od 30 do 40 let zapora, traja do štiri leta. Odpuščena policistka iz Somborja bo tako najverjetneje ostala za zapahi, njen nekdanji partner v zasebnem življenju Predrag pa je na prestajanju kazni v neki drugi zadevi. Preti pa jima torej kazen dolgoletnega aresta, saj sta zagrešila tako imenovani težek umor, on naj bi Slovenca ubil iz maščevanja, ona pa mu je pomagala tako, da sta skupaj zakopala truplo.

Preiskava je pokazala, da je bil Kostelnik ustreljen, nato pa dvakrat zakopan.

O tem, kaj naj bi se dogajalo na obrobju Somborja, smo sicer že večkrat poročali. Kostelnik naj bi nasilne smrti umrl že leta 2019, ko je bil nekega dne s Predragom dogovorjen, da se dobita in se pogovorita glede nekega dolga. Srba je na kraj srečanja pripeljala Kristina, Tomaž pa ju je že čakal. Predrag je izstopil in še prej vzel policistkino službeno pištolo in pred avtom po sporu Slovenca ustrelil. Truplo je s Kristinino pomočjo zakopal. Po tem ji orožja ni hotel vrniti oziroma je v zameno za pištolo od policistke zahteval denar. Ta ga je zapustila in še naprej nemoteno delala kot uniformiranka, v službi pa prijavila, da ji je bilo orožje ukradeno. Začelo pa jo je skrbeti, da bo vse skupaj prišlo na dan, zato je z novim partnerjem Daliborjem Š. poskušala zakriti sledi s tem, da sta Kostelnika izkopala in ga odpeljala v sadovnjak na somborski Monoštorski poti ter ga zagrebla tam.

Podrobnosti o tem, kako so kriminalisti razkrili zločin, še vedno niso znane, vendar je sredi leta 2024 odjeknila novica, da so Slovenčevo truplo odkrili v sadovnjaku. Obdukcija je potrdila nasilno smrt. Dalibor je na somborski sodniji krivdo za kaznivo dejanje pomoči storilcu po storjenem kaznivem dejanju že priznal ter bil obsojen na dve leti in tri mesece zapora, Kristina K. in Predrag B. pa torej že nekaj mesecev čakata na sodbo v imenu srbskega ljudstva. On je obtožen umora in nelegalne posesti orožja, po razkritju zgodbe odpuščena policistka pa umora oziroma pomoči pri tem dejanju. Preti jima do 40 let zapora.