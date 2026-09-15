Morilec (49) si je za zapahi sodil sam! Ubil ženo, mamo šestih otrok

V Slatini na Hrvaškem se je v torek zvečer odvila grozljiva družinska tragedija, ko je 40-letni moški z ostrim predmetom ubil svojo ženo, mamo šestih otrok. Izredni nadzor je pokazal na pomanjkljivosti pri ravnanju policije neposredno pred umorom. Storilca so prepeljali v pripor, tam pa so ga v soboto našli mrtvega.

Na dan tragičnega dogodka je žrtev nekaj po 21. uri klicala policijo, ta je prišla 20 minut po klicu. Opravili so razgovor z žrtvijo, potrdili, da je šlo za primer nasilja v družini, in ji ponudili namestitev v varni hiši, a je to zavrnila. Ogledali so si okolico hiše in ženski naročili, naj jih pokliče, če bi se mož vrnil, in naj ga ne spušča v hišo. Deset minut čez 22. uro so bili policisti obveščeni o tragičnem dogodku.

Storilca so po prijetju prepeljali v zagrebški zapor Remetinec, saj v zaporih v Bjelovarju poteka obnova, poročajo hrvaški mediji. Namestili so ga v priporno celico skupaj z drugimi priporniki. V soboto so po kosilu legli in zaspali, okoli 15.30, ko so se zbudili, pa so ga našli mrtvega. Noben sopripornik ni ničesar videl ali slišal.

Zaporniku so ob sprejemu odvzeli pas, vezalke in druge potencialno nevarne predmete.

»Tvegane zapornike vedno namestimo v sobo skupaj z drugimi. Tako smo ravnali tudi tokrat. Ni bil sam. To je bil eden od preventivnih mehanizmov, za katere menimo, da pomagajo,« je povedal direktor Uprave za zaporski sistem Zvonimir Penić. Zaporniku so ob sprejemu odvzeli pas, vezalke in druge potencialno nevarne predmete.

Ob teh navedbah direktorja se sindikat pravosodnih policistov sprašuje: »Naj zaporniki pazijo na svoje sotrpine zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov?«