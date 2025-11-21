Morilec, ki je ubil moškega in mu pojedel možgane ter oko, znova na prostosti

Tyree Smith, v ZDA znan kot kanibal iz Connecticuta, je bil po več kot desetletju znova na prostosti, čeprav je leta 2011 z mačeto umoril brezdomca Angela Gonzaleza in pojedel dele njegovega telesa.

Smith je Gonzaleza umoril v mestu Bridgeport v zvezni državi Connecticut, nato pa na bližnjem pokopališču zaužil dele njegovih možganov in eno oko. Dan pred zločinom je obiskal svojo sestrično Nicole Rabb. Ta je kasneje povedala, da je Smith blodil o »grških bogovih« in ji dejal, da si želi »krvi na rokah«.

Naslednji dan se je vrnil, resnično prepojen s krvjo. Sestrični je pripovedoval, da je med pitjem žganja jedel žrtvine organe. Gonzalezovo oko naj bi po njegovih besedah »imelo okus po ostrigi«, obraz in glavo pa mu je razbil z mačeto. Hudo izmaličeno telo so januarja 2012 našli v praznem stanovanju v prej omenjenem mestu.

Smith je bil kasneje zaradi neprištevnosti oproščen umora, leta 2013 pa so ga namestili v varovani psihiatrični bolnišnici Whiting, kjer naj bi ostal 60 let.

Psihiatri: »Popolnoma stabilen, zdravljen, umirjen«

Po poročanju časnika The Mirror je letos odbor za psihiatrično varnost zvezne države Connecticut odobril njegov pogojni odpust. Psihiater je pojasnil, da ima Smith shizofrenijo ter odvisnosti od alkohola in drog »povsem pod nadzorom« zaradi zdravil in terapij.

Smith je bil premeščen v skupnostni center z zelo strogimi pogoji, pod stalnim nadzorom in obveznim zdravljenjem.

Forenzična psihiatrinja Caren Teitelbaum je za ameriški medij WTNH povedala: »Po besedah direktorja je prav prijeten. Zdaj, ko je stabilen, deluje pomirjujoče na druge paciente. Redno jemlje zdravila in sodeluje v terapijah.«

Dokumenti s tamkajšnjega ministrstva za zapore medtem razkrivajo, da je imel Smith v preteklosti več prepirov z drugimi zaporniki. Po enem izmed incidentov v zaporu Garner so ga morali celo izolirati.

Simbolična fotografija. FOTO: Joss Broward Unsplash

Družina žrtve: »Še vedno je grožnja družbi«

Sorodnica žrtve, Talitha Frazier, verjame, da Smith predstavlja grožnjo javnosti: »Jeza me duši. V zaporu je zatrjeval, da je neprišteven, ampak hkrati je bil nasilen do drugih. Zame je še vedno grožnja družbi.«

Smith je tik pred razglasitvijo sodbe zaradi neprištevnosti izrekel opravičilo: »Res mi je žal za to, kar sem storil. Nisem bil v stiku s sabo. Ni imelo nobene zveze z drugo osebo.«

Talitha je med njegovim nastopom na sodišču zajokala. Kasneje je povedala za Connecticut Post: »Dve leti smo čakali, da bo Tyree rekel, da mu je žal. Njegove besede so me presenetile, a verjamem, da je mislil resno.«