Morski pes napadel 35-letnega potapljača: reševalci so se borili za njegovo življenje, a ga niso mogli rešiti

Ob zahodni obali Avstralije je v soboto dopoldne življenje izgubil 35-letni potapljač, ki ga je med potapljanjem napadel morski pes. Gre za tretji smrtni napad morskega psa na tem območju v manj kot štirih tednih, kar je med domačini in strokovnjaki znova sprožilo razpravo o vse pogostejših srečanjih ljudi z velikimi plenilci.

Tragedija se je zgodila v bližini otoka Michaelmas Island na jugu zahodne Avstralije. Po podatkih tamkajšnje policije je bil alarm sprožen okoli 11.25 po lokalnem času, ko je bil moški med potapljanjem hudo poškodovan v napadu morskega psa. Očividci in reševalci so ga s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci nujne medicinske pomoči. Kljub hitremu posredovanju in poskusom oživljanja so bile poškodbe prehude.

Policija identitete žrtve za zdaj še ni razkrila, pripravljajo pa poročilo za mrliškega oglednika, ki bo ugotavljal natančne okoliščine smrti. V napad naj bi bil vpleten približno štiri metre in pol dolg morski pes, vendar uradne potrditve za zdaj še ni.

Tretji smrtonosni napad

Sobotna tragedija ni osamljen primer. Sredi maja je v vodah pri otoku Rottnest med podvodnim ribolovom življenje izgubil 38-letni Steven Mattaboni, oče dveh otrok. Napadel ga je približno štirimetrski morski pes, poškodbam pa je podlegel na kraju dogodka. Le osem dni pozneje je v napadu morskega psa umrl še 39-letni moški, ki je lovil ribe na območju Velikega koralnega grebena ob obali Queenslanda. Tri smrtne žrtve v tako kratkem času so v Avstraliji vzbudile veliko pozornosti, saj gre za eno najbolj tragičnih obdobij zadnjih let, povezanih z napadi morskih psov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Zakaj je napadov več?

Po mnenju tamkajšnjih strokovnjakov in ribičev je v tem delu leta ob avstralski obali običajno opaziti večje število velikih morskih psov. Ti sledijo jatah sardel in lososov, ki se selijo vzdolž obale. »V tem obdobju je več velikih morskih psov povsem običajen pojav. Privabljajo jih ribe, hkrati pa tudi kolonije tjulnjev, ki jih je na tem območju veliko,« je za avstralske medije pojasnil komercialni ribič Gregory Sharp.

Po njegovih besedah je območje že dolgo znano kot habitat številnih tjulnjev, ki predstavljajo pomemben del prehrane velikih belih morskih psov. Po zadnjem smrtonosnem napadu se je odzval tudi premier Roger Cook, ki je družini umrlega izrekel sožalje. »To je strašna tragedija. Moje misli so z družino in prijatelji žrtve ter z vsemi, ki so sodelovali pri reševanju,« je zapisal. Pristojne službe medtem pozivajo obiskovalce obale, naj morebitna opažanja morskih psov nemudoma prijavijo oblastem in upoštevajo opozorila, ki veljajo za posamezna območja.