Moška ugrabila in zlorabljala dečka (15)! Rešil ga je en sam klic

O grozljivem zločinu poročajo srbski mediji. Dva moška sta bila aretirana v okolici Beograda, potem ko sta ugrabila in pretepla najstnika. Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve Srbije, Policijske uprave Beograd in Policijske postaje Obrenovac so aretirali Dragana P. (33) in Slađana M. (50), osumljena ugrabitve in napada na dečka (15), piše Telegraf.rs.

Šlo naj bi za dolgove

Dečka naj bi prestregla pred hišo minuli torek okoli 22. ure. Eden od osumljencev je izstopil iz avtomobila, ga zgrabil za vrat in udaril v obraz, nato pa ga prisilil, da je vstopil v vozilo. Po informacijah iz preiskave ga je med vožnjo še naprej udarjal v predel očesa in obraza ter mu pri tem grozil zaradi domnevnega denarnega dolga.

Rešil ga je en sam klic

Policija je posredovala, potem ko je očividec dogodka poklical interventne službe. Patrulja je kmalu izsledila vozilo in aretirala osumljenca.

Kot navaja Telegraf.rs, je sprva dežurni tožilec v Obrenovcu sprejel odločitev, da se osumljenca izpusti na prostost. To odločitev je nato razveljavila glavna tožilka, ki jima je odredila pridržanje.

Osumljenca naj bi kmalu privedli na tožilstvo s kazensko ovadbo, preverjali pa bodo tudi ravnanje dežurnega tožilca, ki je odločil, da ju izpustijo na prostost.