NA HRVAŠKEM

Moškega (70) napadel s kosom suhega mesa, policista s sekiro

Starejša moška sta se najprej sprla, prepir pa je prerasel v fizični obračun.
S čim natanko je 68-letnik udaril kolega, ni znano (fotografija je simbolična). FOTO: Delo Ui
B. K. P.
 30. 4. 2026 | 17:08
Nenavaden incident se je pred dnevi zgodil v hrvaškem kraju Jadrtovac. Kot piše portal 24sata, je ta, 68-letnik najprej s kosom suhega mesa napadel 70-letnika, nato se je spravil še nad policiste, ki so v incidentu posredovali. Po navedbah policije se je konflikt začel verbalno, a se je hitro stopnjeval v fizični obračun. Osumljenec je starejšega moškega dvakrat udaril po roki s kosom suhega mesa in ga lažje ranil. Policisti, ki so prišli na prizorišče, so poskušali prepir umiriti in napadalca aretirati, a se je situacija hitro poslabšala. 68-letnik jim je poskušal pobegniti, da bi se jih otresel, je celo pograbil mesarsko sekiro in z njo večkrat zamahnil proti policistu.

Na srečo je udarec s sekiro prestregel ščit enega od policistov in nihče ni utrpel hujših poškodb, so pa nasilnega 68-letnika kljub temu odpeljali na pregled v bolnišnico. Ko jo je zapustil, so policisti moškega aretirali, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Preiskava zaradi suma storitve kaznivih dejanj poskusa umora, napada na uradno osebo in povzročitve telesne poškodbe še poteka. 

