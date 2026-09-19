Moškega napadel zaradi drage ure, nato ga zabodel v trebuh: vse posnele kamere (PRETRESLJIV POSNETEK)

Sredi Novega Sada se je v četrtek zgodil nasilen poskus ropa. Moški naj bi žrtev napadel med izstopanjem iz avtomobila, jo pretepel in med poskusom, da bi ji ukradel dragoceno ročno uro, zabodel z nožem.

Policisti so osumljenca kmalu izsledili ter prijeli. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Napad so posnele nadzorne kamere, je navedel Informer. Na posnetku nadzorne kamere je videti moškega, ki izstopi iz avtomobila, nato pa se mu približa napadalec in ga udari. Žrtev pade na tla, osumljenec pa jo po navedbah srbskih medijev še naprej udarja in poskuša z njene roke sneti dragoceno uro. Ko mu ure ni uspelo vzeti, naj bi izvlekel nož in moškega zabodel v predel trebuha. Nato je s kraja pobegnil.

Policija ga je kmalu izsledila

Novosadski policisti so osumljenca kmalu izsledili ter prijeli. Po poznejših navedbah srbskega notranjega ministrstva so pri njem našli tudi nož, za katerega sumijo, da ga je uporabil med napadom, dodaja Telegraf.

Osumljenca so pridržali zaradi suma poskusa ropa. Po poročanju srbskih medijev mu je bilo odrejeno pridržanje do 48 ur, zoper njega pa bo vložena kazenska ovadba.

Posnetek napada, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je zaradi nasilne vsebine zelo pretresljiv.