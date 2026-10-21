Moški in ženska naj bi 'prešuštvovala' v mošeji, savdske oblasti so ju usmrtile

Zaradi domnevnega skrunjenja mošeje v Meki so v Savdski Arabiji usmrtili dva državljana Bangladeša. V Daki trdijo, da o usmrtitvi niso bili predhodno obveščeni, zato od savdskih oblasti zdaj zahtevajo uradna pojasnila o poteku sodnega postopka in razlogih za tajnost.

Savdske oblasti so 14. oktobra usmrtile moškega in žensko, navedena kot Nazrul Islam Abdul Basir in Siti Akhtar. Po uradnem sporočilu savdskega ministrstva za notranje zadeve sta bila prijeta zaradi »nesodobnih oziroma nespodobnih dejanj« v eni od mošej v regiji Meka. Pristojno sodišče ju je spoznalo za kriva in ju obsodilo na smrt na podlagi pravnega načela ta’zir – kategorije kazni v islamskem pravu, pri kateri imajo sodniki široko diskrecijsko pravico pri določanju samih kaznivih dejanj in predpisanih sankcij. Usmrtitev je nato potrdil kraljevi odlok.

Kljub uradnim izjavam pa savdska stran ni razkrila ključnih podrobnosti: kje točno in kdaj sta se zgodila prijetje ter sojenje, za katero mošejo je šlo in kaj točno sta obsojena storila. V medijih so se pojavila ugibanja o prešuštvu ter navedbe, da sta bila partnerja, vendar te informacije uradno niso bile potrjene.

Usmrtitev brez predhodnega obvestila je povzročila diplomatsko napetost. Bangladeški konzulat v Džedi je potrdil, da o načrtovani usmrtitvi ni prejel nikakršnega obvestila. Država je zato na savdsko ministrstvo za zunanje zadeve poslala formalno diplomatsko noto. Tiskovni predstavnik bangladeškega zunanjega ministrstva Shahidul Karim je potrdil, da Daka zahteva vpogled v sodno dokumentacijo, natančne obtožbe ter pojasnilo, zakaj diplomatsko predstavništvo ni bilo obveščeno o postopku. Za zdaj ni znano niti to, ali sta imela obsojena zagotovljeno pravno pomoč in možnost pritožbe.

V Savdski Arabiji kar 3,5 milijona bangladeških državljanov

Pripadnost ter varnost delavcev v tujini je za Bangladeš izjemno občutljivo vprašanje, saj v Savdski Arabiji dela približno 3,5 milijona bangladeških državljanov, katerih nakazila domov predstavljajo pomemben steber domačega gospodarstva. Primer razgalja pomanjkljivo preglednost savdskih sodnih postopkov in omejen doseg konzularne zaščite za tujce, ki jim grozi smrtna kazen. Odgovori Rijada bodo pokazali, kako bosta državi v prihodnje urejali pravice in varnost bangladeških delavcev v kraljevini.

Delo v tujini za mnoge pomeni edini stalen vir zaslužka za družino doma, za matične države pa resen preizkus diplomatskega vpliva, ko se njihovi državljani znajdejo na tujih sodiščih. Bangladeške oblasti so se tokrat soočile z dejstvom, da so o usodi svojih ljudi izvedele šele po izvršeni usmrtitvi.