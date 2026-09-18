Moški iskan v Sloveniji, priprt na Hrvaškem

To sredo se je le s kratkotrajnim olajšanjem za družino Emila Dizdarevića končala iskalna akcija tega 22-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Devetega septembra letos so se za njim izgubile vse sledi. Nazadnje so ga videli na območju Domžal, zato so ga, razumljivo, iskali predvsem tam. Njegova družina je za pomoč pri iskanju zaprosila širšo javnost in prek spletne strani Granični prijelaz Maljevac objavila obupan poziv vsem, ki bi imeli kakršne koli informacije.

Emil Dizdarević od srede ni več pogrešan. FOTO: Policija

9. 9. SO GA RAZGLASILI za pogrešanega.

Njegova fotografija z opisom, kaj je tik pred izginotjem nosil na sebi, se je znašla tudi na spletni strani slovenske policije, in sicer na podstrani pogrešanih oseb. V sredo pa je od tam izginila, saj so hrvaški kolegi slovenske policiste obvestili, da so Emila Dizdarevića aretirali na Hrvaškem. Po informacijah omenjenega portala je osumljen storitve kaznivega dejanja, zato so ga priprli. Za Emilovo družino, ki si je lahko končno oddahnila, ker je 22-letnik živ, je bila ta informacija zagotovo tudi velik šok. Še toliko bolj zato, ker so zdaj izvedeli, da je bil pri naših južnih sosedih, kot je včeraj poročal Dnevni avaz, aretiran že 9. septembra v zgodnjih jutranjih urah. Torej prav tistega dne, ko naj bi izginil v Sloveniji, ki naj bi jo obiskal kot turist.