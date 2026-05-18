Moški iz Slatine na spletu objavil dobitni listek, nato pa ostal brez denarja

Moški iz okolice Slatine na Hrvaškem je na boleč način spoznal, da se z dobitki na spletu ni vedno pametno hvaliti. Potem ko je na družbenem omrežju objavil fotografijo dobitnega stavnega listka, je ostal brez denarja. Neznani storilec naj bi namreč izkoristil podatke z objavljene fotografije in prek interneta prevzel dobitek.

Primer preiskuje policijska postaja Slatina, ki vodi kriminalistično preiskavo zaradi suma računalniške goljufije.

Po poročanju hrvaških medijev se podatki o starosti oškodovanca razlikujejo. Večernji list poroča, da gre za 64-letnega moškega, Index pa navaja, da je oškodovanec star 33 let. Obe poročili pa opisujeta enak potek dogodkov: moški je v športni stavnici v Slatini vplačal stavni listek, ta je bil dobitni, nato pa je fotografijo listka objavil na družbenem omrežju.

Pohvalil se je z dobitkom, nato pa doživel hladen tuš

Po navedbah Večernjega lista je oškodovanec v sredo, 13. maja, v športni stavnici vplačal 500 evrov na športni dogodek in dosegel dobitek v višini 817 evrov. Dan pozneje, 14. maja, je fotografijo dobitnega listka objavil na družbenem omrežju. Na fotografiji naj bi bili vidni vsi podatki, potrebni za izplačilo dobitka.

Ko je pozneje prišel v stavnico, da bi prevzel denar, ga je čakalo neprijetno presenečenje. Obvestili so ga, da je bil dobitek že izplačan prek interneta in da listek ni več veljaven.

Tudi po navedbah Indexa je moški policiji prijavil računalniško goljufijo, potem ko je ugotovil, da je njegov dobitek že prevzel nekdo drug. Policija sumi, da je neznana oseba uporabila fotografijo, objavljeno na družbenem omrežju, in s pomočjo črtne kode z listka prišla do denarja.

Policija opozarja: Takih fotografij ne objavljajte

Primer je še eno opozorilo, kako nevarno je lahko objavljanje osebnih oziroma uporabnih podatkov na spletu. Na prvi pogled nedolžna fotografija dobitnega listka lahko vsebuje črtno kodo, QR-kodo ali druge podatke, ki omogočajo izplačilo dobitka.

Policija zato opozarja, naj ljudje na družbenih omrežjih in spletu ne objavljajo fotografij stavnih ali loterijskih listkov. Enako velja za vozovnice, vstopnice za koncerte in druge dogodke, saj tudi te pogosto vsebujejo kode, ki jih lahko kdo zlorabi.

Moški je tako ostal brez nekaj sto evrov, policija pa zdaj išče neznanega storilca. Njegova napaka je bila kratka objava na spletu, posledice pa zelo konkretne: dobitek je izginil, še preden ga je sam sploh prevzel.