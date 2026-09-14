Moški, ki je v Slatini ubil svojo partnerico, si je v zaporu sodil sam: zločin se je zgodil le nekaj minut po odhodu policistov

Moški, osumljen, da je v torek zvečer v hrvaški Slatini z ostrim predmetom ubil svojo ženo, je v soboto v Zagrebškem zaporu storil samomor. Hrvaško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je preiskovalni pripornik M. P. umrl 12. septembra okoli 15.30. Policija je v zaporu opravila ogled kraja dogodka, preiskava okoliščin njegove smrti pa še poteka. Direktor hrvaške uprave za zaporski sistem Zvonimir Penić je povedal, da osumljenec v celici ni bil sam, poroča Jutarnji list. »Rizične zapornike vedno namestimo skupaj z drugimi zaporniki. Tako smo ravnali tudi tokrat. To je bil eden od preventivnih mehanizmov, za katerega smo menili, da bi lahko pomagal,« je pojasnil. Odzval se je tudi na vprašanja o številu pravosodnih policistov v zaporu. Po njegovih besedah je bilo število zaposlenih običajno. »Ne verjamem, da bi večje število pravosodnih policistov preprečilo kaj takega. Tega pa seveda ne moremo z gotovostjo trditi,« je dejal.

Policija pred umorom ni opravila vsega, kar bi morala

Kraj torkovega umora v Slatini še vedno označuje sveča in policijski trak. FOTO: Ivica Galovic Pixsell

Le nekaj ur pred novico o smrti osumljenca je glavni direktor hrvaške policijepredstavil ugotovitve izrednega nadzora policijskega ravnanja pred umorom. Pokazal je, da neposredno pred zločinom niso bili izvedeni vsi postopki, ki bi jih glede na znane okoliščine in tveganja morali opraviti. Ugotovili so pomanjkljivosti pri organizaciji iskanja osumljenca, vključevanju dodatnih policijskih sil in komunikaciji med policijsko postajo ter operativno-komunikacijskim centrom. Hujše kršitve delovnih obveznosti so ugotovili pri petih policistih.

Ženska je policijo na dan umora poklicala ob 21.10. Policisti so na njen naslov prispeli približno deset minut pozneje, vendar moža tam niso našli. Ponudili so ji namestitev v varni hiši, ki jo je zavrnila. Po pregledu okolice so se vrnili na policijsko postajo, približno dvajset minut pozneje pa so prejeli prijavo o umoru. Moškega so po zločinu prijeli na kraju dogodka. Po doslej zbranih podatkih naj bi ženo z ostrim predmetom napadel okoli 22. ure.

Kraj zločina. FOTO: Ivica Galovic Pixsell

Zaradi nasilja ga je prijavila že julija

Policija je bila z razmerami v družini seznanjena že pred umorom. Žrtev je moža 21. julija prijavila zaradi groženj, nasilja v družini in kršitve otrokovih pravic. Policisti so ga takrat prijeli, državno tožilstvo pa mu je odredilo več ukrepov, med njimi prepoved približevanja žrtvi. Konec avgusta so bili nekateri ukrepi iz kazenskega postopka na zahtevo žrtve odpravljeni, še naprej pa je veljala prepoved približevanja, izrečena v prekrškovnem postopku. Po ugotovitvah izrednega nadzora je policija spoštovanje tega ukrepa redno preverjala.

Milina je ob predstavitvi ugotovitev poudaril, da odločitev žrtve, da zavrne namestitev v varni hiši ali zahteva odpravo nekaterih ukrepov, ne zmanjšuje odgovornosti storilca. Po smrti osumljenca se kazenski postopek proti njemu ne bo nadaljeval, policija pa še vedno preverja okoliščine njegove smrti v zaporu in ravnanje policistov pred umorom.