ČRNA GORA

Dve osebi padli z žičnice, ena je izgubila življenje, druga pa dobila hude poškodbe (FOTO)

Na Savin Kuku je prišlo do trka sedežev, zaradi česar sta dve osebi padli v globino.
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
M. J.
 20. 12. 2025 | 17:39
 20. 12. 2025 | 18:37
1:50
Po poročanju radiotelevizije Črne gore se na smučišču na Savin Kuku v Črni gori zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil turist, še ena oseba pa je dobila hude poškodbe. Na žičnici številka dve je po njihovih informacijah prišlo do zdrsa sedeža, ki je nato udaril v drugega, za tem pa sta dve osebi padli v globino. Po informacijah radiotelevizije gre za osebi z nemškim državljanstvom. Eni žal ni bilo pomoči, za življenje druge pa so se danes popoldne še borili.

Medtem ko so reševalci hiteli na kraj tragedije, se je na smučišču dogajala še ena drama. Po poročanju radiotelevizije Črne gore so tri osebe obtičale na sedežnici, za povrh na zelo težko dostopnem terenu. So pa zanje poskrbeli z odejami. Delovanje žičnice so onemogočili med preiskavo dogodka. Žičnica, na kateri je prišlo do te tragedije, je po pisanju črnogorske radiotelevizije sicer stara 35 let, manjka pa ji en steber. 

Savin Kuk – priljubljena točka

Smučišče na Savin Kuku spada pod občino Žabljak. Tja se vsako sezono zgrinjajo domači in tuji gostje. Gre za območje z več žičniškimi napravami in progami. Tokrat je gorska idila tam dobila temno senco. Kaj natančno se je zgodilo na žičnici številka dve – in kdo bo za to odgovarjal – bo morala pokazati preiskava. Za zdaj ostaja le pretresljiv izid: ena izgubljena človeška življenjska zgodba in drugi, ki upa, da bo preživel.

Več iz teme

Savin KuknesrečasmučanjeČrna gora
