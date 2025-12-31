Moški podivjal in z železnim predmetom napadel medicinsko sestro, ko ni dobil termina pregleda

Britanska medicinska sestra Meg Lynch (28) je preživela napad, v katerem je komaj ubežala napadalcu, ki jo je skoraj ubil. Med svojim delovnim časom v bolnišnici v angleškem okrožju Merseyside, je bila napadena z železnim tramom s strani moškega, ki je bil pred tem zavrnjen, ko je iskal zdravstveno oskrbo. Meg je v izjavi povedala, da se počuti »izjemno srečno, da je še vedno živa,« saj je uspela pobegniti in se skriti pred napadalcem.

Do napada je prišlo, ko je Meg stala ob avtomatu za pijačo. Moški je pristopil od zadaj in jo začel udarjati s tramom, pri čemer je utrpela več udarcev v glavo, zaradi katerih je krvavela in bila podpluta. Kljub hudim poškodbam ji je uspelo pobegniti in se skriti, nato pa se je odpravila na oddelek za nujne primere, kjer so jo oskrbeli. »Iskreno ne vem, zakaj me je ta moški napadel, ampak tako sem srečna, da sem še vedno živa in da sem pravočasno pobegnila. Če ne bi, verjetno zdaj ne bi bila tukaj,« je povedala Meg.

Zahteval termin

Napadalec, 20-letni moški afganistanskega porekla, je bil aretiran na kraju dogodka. Obtožen je šestih primerov telesnih poškodb, grožnje in povzročitve škode. Policija je ob tem razkrila, da je moški v bolnišnico prišel, da bi zahteval termin, vendar je postal vse bolj agresiven, ko je bila njegova zahteva zavrnjena. Ko so ga prosili, naj zapusti bolnišnico, je poškodoval pult in napadel več ljudi. Po napadu je bilo šest ljudi poškodovanih, nekateri so potrebovali zdravljenje v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah. Njihove poškodbe so vključevale ureznine po glavi, poškodbe rok in rok ter podplutbe, vendar so vsi v stabilnem stanju.

Policija je našla in zasegla kovinsko palico, ki je bila uporabljena v napadu, ter jo poslala na forenzično preiskavo. Povečali so tudi policijski nadzor okolice. Predstavnica policije Sarah Rotherham je povedala: »Zavedamo se, da je to povzročilo skrbi v lokalni skupnosti, a upamo, da bo večja policijska prisotnost ljudem povrnila občutek varnosti.«