Moški poklical policijo in izrekel srhljive besede: »Dojenčka sem pustil na tirih«

Dva moška v Veliki Britaniji sta s srhljivimi lažmi sprožila več obsežnih policijskih operacij, med drugim sta lažno trdila, da sta na železniške tire odložila dojenčka. Shahid Khan (31) in Zaynul Shaffi (44) sta med letoma 2024 in 2025 v 78 dneh policijo poklicala kar 122-krat, pri čemer sta uporabljala različne telefone in kartice SIM ter celo spreminjala naglas, da bi prikrila svojo identiteto. Po ocenah policije so njune objestne laži državo stale okoli 100.000 funtov (okoli 114.710 evrov) javnih sredstev, saj so na teren po nepotrebnem pošiljali številne enote. Poleg zgodbe o dojenčku sta lažno prijavljala tudi umore družinskih članov in trdila, da sta bila ustreljena. Nato sta z varne razdalje opazovala prihod reševalnih vozil in policije na prizorišča, kjer se ni zgodilo nič.

V enem od najbolj pretresljivih klicev avgusta 2024 je eden izmed njiju poklical policijo in dejal, da je na tirih pustil otroka z imenom Josh, ker ga je žena varala. Medtem ko je policija mrzlično iskala domnevno žrtev, je Shaffi v navdušenju poslal sporočilo Khanu: »Dobili smo helikopter,« Khan pa ga je prosil, naj vse skupaj posname. Na prizorišče je bilo napotenih skoraj 20 policijskih vozil in več kot 30 policistov, še več osebja pa je iskalno akcijo koordiniralo na daljavo.

Zaynul Shaffi je na sodišču v Birminghamu priznal krivdo za povzročanje splošne nevarnosti in bil 7. aprila obsojen na tri leta zaporne kazni. Za Shahida Khana so ugotovili, da zaradi zdravstvenih težav ni sposoben prestajati sojenja, vendar je porota potrdila, da je dejanja dejansko storil. Kazen mu bodo izrekli kasneje.

Resne posledice za varnost ljudi

Detektiv Ross Somerfield je po razglasitvi sodbe poudaril, da so bili klici pogosto zelo srhljivi, kar je zahtevalo takojšen odziv specializiranih enot, vključno z oboroženimi policisti in droni. Takšno ravnanje ima neposreden vpliv na varnost javnosti, saj lahko povzroči zamude pri odzivanju na dejanske nujne primere. »Zdi se, da sta uživala v pozornosti in bila ponosna na svoje poskuse prikrivanja sledi, vendar nam ju je s sodobnimi tehnikami digitalne forenzike uspelo izslediti,« je dodal Somerfield.

Vodja oddelka za stike z javnostjo, Sally Simpson, je opozorila, da lažni klici niso brez žrtev: »Imajo resnične posledice in lahko pomenijo razliko med tem, ali policija pride na kraj pravega zločina pravočasno, ali pa zaradi takšnih objestnežev zamudi.«