Moški pretepel in okradel dostavljavca hrane, šlo naj bi za sina znanega kuharja

ZAGREB

V priporu se je znašel sin priznanega slovenskega kuharja in hrvaške pevke. 22-letni Gašper Dolničar zanika, da je bil povod napada sovraštvo do tujcev.

Policijska uprava Zagreb je na svoji spletni strani sporočila, da je v soboto, 6. decembra, okoli pol petih popoldne v zagrebški četrti Trešnjevka, na Prilazu Grge Antunca, osumljenec fizično napadel dostavljavca, ga večkrat udaril v glavo in ga pri tem žalil na podlagi narodnosti. Po pretepu mu je ukradel denar in električno kolo. Kmalu zatem je v Ulici Roberta Frangeša Mihanovića isti storilec na podoben način napadel še drugega dostavljavca iz Indije, mu prav tako odvzel denar in električno kolo ter pobegnil. Oškodovanca, tujca z urejenim prebivališčem na Hrvaškem, sta stara 31 let. Primož ...