Moški in ženska v bifeju glasno pela, on si je sezul čevlje, dobila sta globo: »Širil se je neznosen smrad«

Nočni izhod v Našicah se je za dva prebivalca Reke spremenil v resen incident, zaradi katerega jima je sodišče izreklo zajetno denarno kazen.

Kot izhaja iz sodbe sta 52-letna S. S. in 37-letni D. M. konec januarja letos pod vplivom alkohola glasno prepevala, sodišče pa je ocenilo, da sta že s tem ravnanjem začela motiti ostale goste, je navedel Jutarnji list.

»Po notranjosti gostinskega lokala začel širiti neznosen smrad«

Nato je on zaspal, a ko se je zbudil, si je sezul čevlje, pri čemer se je »po notranjosti gostinskega lokala začel širiti neznosen smrad«, piše v sodbi, v kateri je dodano tudi, da je zaradi tega nekaj gostov lokal zapustilo.

Ona je medtem hodila od mize do mize in iskala cigarete ter denar. Potem ko sta odšla, ne da bi plačala pijačo, sta se vrnila, ko pa ji je natakarica odklonila pijačo, je ženska začela vpiti in groziti, da jo bo zabodla.

Policija ju je privedla na postajo, kmalu je sledila ovadba zaradi kršitve javnega reda in miru. Občinsko sodišče v Đakovu ju je spoznalo za kriva in jima prisodilo skupno 400 evrov globe, ob tem pa še šestmesečno prepoved zadrževanja na območju Našic.