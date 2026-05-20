Moški ukradel avtobus, policija ga je ustavila po 50 kilometrih

Moški iz Hadžićev v Bosni in Hercegovini je odpeljal parkiran avtobus podjetja Centrotrans, policija pa ga je izsledila in aretirala na bencinskem servisu v Jablanici, navaja Oslobodjenje. Neobičajen primer tatvine se je zgodil na območju Tarčina pri Sarajevu.

Kmalu po prijavi tatvine je bilo vozilo opaženo na območju Jablanice, kjer so posredovali policisti. Oseba, ki je upravljala avtobus, je policiji povedala, da je voznik, vendar je bilo z naknadnimi preverjanji ugotovljeno, da gre za vozilo, ki je bilo pred tem ukradeno.

Iz Ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo so potrdili, da je avtobus v lasti podjetja Centrotrans ter da ga je vozil M. K. iz Hadžićev.

Osumljeni je bil pridržan, po nalogu dežurnega tožilca pa je bil odrejen ogled kraja dejanja. Vozilo so že vrnili lastniku, preiskava vseh okoliščin primera pa še poteka.