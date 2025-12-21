Moški v Mariboru s solzivcem poškropil komaj 12-letnega otroka, oglasila se je mama

Neznanec je v soboto popoldne v Mariboru otroka poškropil s solzivcem v obraz. Otrok se je skupaj z mamo sprehajal po mestu, ko je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki je otroka od blizu poškropil s solzivcem. Ta je dosegel otrokove oči, zaradi česar je potreboval medicinsko oskrbo, danes poročajo mediji. Po poročanju spletnega Večera je do incidenta prišlo na Titovem mostu v Mariboru. Mama poškodovanega otroka je na družbenih medijih zapisala, da sta s sinom na mostu najprej srečala skupino fantov, nekaj trenutkov za tem pa se je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki je njenega sina od blizu poškropil s solzivcem.

Lažje poškodovana sta bila tako 12-letni otrok kot 48-letna mama, zaenkrat neznani storilec pa je bil oblečen v temnejša oblačila, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policija z zbiranjem obvestil še nadaljuje. Po končanih aktivnostih pa bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo. Mama je v zapisu na družbenem omrežju opozorila na rasistično ozadje dogodka, saj gre za temnopoltega otroka.

Napad obsodil Miha Lobnik

Napad je obsodil Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Poudaril je, da je vsako nasilje nad otroki nesprejemljivo, še posebej pa so zavržna nasilna dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva. Ob tem je vse pristojne organe pozval, da dogodek temeljito in učinkovito preiščejo ter ugotovijo vse okoliščine. »Le z odločno obravnavo takšnih primerov je mogoče zagotoviti zaščito žrtev in poslati jasno sporočilo, da nasilje in diskriminacija v naši družbi nimata mesta,« so zapisali v zagovornikovem kabinetu. »To je vsega obsojanja vredno in grozljivo, da se to pri nas dogaja,« pa je glede incidenta v oddaji Politično s Tanjo Gobec na Televiziji Slovenija danes dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Dodal je, da se sovraštvo vedno vsipa z vrha.