Moški v prestolnici z nožem nad tri ženske, ranjena tudi nosečnica (VIDEO)

Francoska policija je danes sporočila, da je aretirala moškega, ki je v ponedeljek dopoldan v francoski prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske, med njimi nosečnico. Vse tri so odpeljali v bolnišnico.

Francoski notranji minister Laurent Nunez je na novinarski konferenci povedal, da je moški s kuhinjskima nožema napadel in ranil tri ženske, stare 19, 24 in 36 let, preden ga je obvladal in pridržal policist, ki ni bil na dolžnosti. Na pomoč policistu je nato priskočilo še več ljudi, ki so bili v bližini.

Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa jo je odnesla le z lažjimi poškodbami. Osumljenca za napad so pridržali, kot piše Daily Mail, naj bi šlo za 31-letnika s psihičnimi težavami, motiv za napad pa še ni znan. Francoski časnik Le Parisien je medtem objavil izjavo očividca, da naj bi moški po napadu dejal, da mu je »Alah naročil, naj ubije ženske«. Nunez je povedal še, da je moški po aretaciji podajal zgolj nesmiselne izjave, in da pri sebi ni imel nobenega osebnega dokumenta.