Mož in tašča naj bi 33-letnico maltretirala in celo prisilila v splav

V Indiji so tri mesece po smrti 33-letne manekenke in igralke ter nekdanje misice Twishe Sharma vložili obtožnico zoper njenega moža in taščo, in sicer zaradi napeljevanja k samomoru in krutosti. Mlado lepotico, ki se je poročila komaj pet mesecev prej, so 12. maja našli mrtvo v njenem domu v Bhopalu, sprva pa ni bilo jasno, ali je šlo za umor ali samomor. Kljub temu so policisti prijeli in priprli njenega moža in taščo.

V obtožnici, dolgi 600 strani, preiskovalci navajajo, da žrtev »ni imela druge izbire, kot da konča svoje življenje zaradi nenehnega duševnega zlorabljanja s strani obeh obtoženih«. Preiskava je pokazala, da je Samarh Singh, Twishin mož, po poklicu odvetnik, 33-letnico po poroki večkrat zlorabljal in žalil, njegova mama Giribala Singh, upokojena sodnica, pa ga je pri tem spodbujala.

Spoznala sta se preko aplikacije

Twisha Sharma je bila manekenka in igralka. Leta 2012 je zmagala na lepotnem tekmovanju in postala Miss Pune v zahodni Indiji. Sodelovala je v številnih oglaševalskih kampanjah in nastopila tudi v filmu, v zadnjih letih pa je delala v marketingu. Samartha je spoznala prek aplikacije za zmenke februarja lani, decembra leta pa sta se že poročila. Twishini starši in bratje trdijo, da sta jo mož in tašča mučila zaradi zahtev po doti in da so jo na koncu ubili, a oba navedbe zanikata. Giribala Singh trdi, da je imela Twisha težave z duševnim zdravjem, ko ni več videla izhoda, pa si je vzela življenje.

Družina pokojne je še dejala, da je največji konflikt med Twisho, njenim možem in taščo izbruhnil aprila, potem ko je zanosila, saj naj bi bila prepričana, da lepotica možu ni bila zvesta, še huje, z drugim moškim naj bi tudi zanosila. Čeprav je Twisha to ves čas zanikala, prav tako je zanikala namigovanja o nezvestobi, naj bi jo mož in tašča prisilila k splavu. No, njena tašča tudi tega ne priznava in trdi, da je Twisha sama hotela končati nosečnost, saj da ni želela otrok.

Giribalin odvetnik Inosh George Carlo je za BBC povedal: »Med preiskavo niso našli nobenih dokazov za omenjene obtožbe o nadlegovanju zaradi dote in umoru. To govorimo že od začetka, vendar nas mediji nikoli niso poslušali.« Odvetnik Twishine družine je medtem dejal, da bodo zadevo preiskovali naprej in po potrebi spremenili obtožnico, v primeru, da na plan pridejo novi dokazi.