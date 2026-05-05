Mož jo je več let omamljal in skupaj z drugimi moškimi spolno zlorabljal: po travmatičnih letih znova našla ljubezen

Gisèle Pelicot, ženska, ki je razkrila enega najhujših primerov spolnega nasilja v Franciji, je pri 73 letih spregovorila o življenju po zlorabah. Skoraj šest let po tem, ko je izvedela, da jo je njen tedanji mož Dominique Pelicot več let omamljal in v njun dom vabil moške, ki so jo posiljevali, pravi, da je kljub vsemu znova našla upanje in ljubezen. Srečanje z novim partnerjem je opisala kot nepričakovano darilo življenja.
Primer je francosko javnost pretresel leta 2020, ko so preiskovalci pri Dominiquu Pelicotu odkrili več tisoč posnetkov in fotografij zlorab. Izkazalo se je, da je svojo ženo med letoma 2011 in 2020 omamljal, nato pa v njun dom v Mazanu vabil druge moške. Gisèle Pelicot za zlorabe ni vedela; resnico so ji razkrili šele policisti, ko so jo soočili z dokazi.
Sojenje v Avignonu se je začelo septembra 2024 in trajalo več mesecev. Gisèle Pelicot bi lahko ostala anonimna, vendar se je temu odpovedala in vztrajala, da mora biti postopek javen. S tem je želela pokazati, da sram ne pripada žrtvam, temveč storilcem. Decembra 2024 je bil Dominique Pelicot obsojen na 20 let zapora, najvišjo možno kazen, krivih pa je bilo spoznanih tudi vseh 50 soobtoženih moških.
Gisèle je v Franciji sprožila razpravo o spolnem nasilju, privolitvi, omamljanju žrtev in odgovornosti moških, ki so se branili z izgovorom, da naj bi verjeli v privolitev. Sodišče je takrat vse njihove razlage zavrnilo, posnetki pa so pokazali, da je bila med napadi nezavestna in se ni mogla braniti.
Po koncu sojenja je postala simbol poguma za številne žrtve spolnega nasilja. Sama poudarja, da se ne vidi kot junakinja, temveč kot ženska, ki je morala preživeti resnico o lastnem življenju. Med procesom so jo pred sodiščem podpirale številne ženske, ki so ji pisale, jo čakale pred dvorano in ji dajale moč, da je vztrajala do konca.
KJE POISKATI POMOČ?
V Sloveniji je pomoč žrtvam spolnega nasilja dostopna na več mestih, kjer zagotavljajo zaupno in strokovno podporo. Na Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja nudijo brezplačno in anonimno pomoč na številki 080 11 55, kjer lahko dobite osnovne informacije in čustveno podporo. Društvo za nenasilno komunikacijo ponuja svetovanje in spremljanje skozi proces okrevanja, dosegljivi so na številki 01 434 48 22.
Otrokom in mladostnikom je na voljo TOM telefon na številki 116 111, kjer lahko anonimno spregovorijo o svojih stiskah. V nujnih primerih je pomembno, da takoj pokličete policijo na številko 113. Vse omenjene službe delujejo zaupno, brez obsojanja in z namenom, da žrtvam pomagajo pri zaščiti, razumevanju situacije ter nadaljnjih korakih.