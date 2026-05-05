Mož jo je več let omamljal in skupaj z drugimi moškimi spolno zlorabljal: po travmatičnih letih znova našla ljubezen

Gisèle Pelicot, ženska, ki je razkrila enega najhujših primerov spolnega nasilja v Franciji, je pri 73 letih spregovorila o življenju po zlorabah. Skoraj šest let po tem, ko je izvedela, da jo je njen tedanji mož Dominique Pelicot več let omamljal in v njun dom vabil moške, ki so jo posiljevali, pravi, da je kljub vsemu znova našla upanje in ljubezen. Srečanje z novim partnerjem je opisala kot nepričakovano darilo življenja.

Primer je francosko javnost pretresel leta 2020, ko so preiskovalci pri Dominiquu Pelicotu odkrili več tisoč posnetkov in fotografij zlorab. Izkazalo se je, da je svojo ženo med letoma 2011 in 2020 omamljal, nato pa v njun dom v Mazanu vabil druge moške. Gisèle Pelicot za zlorabe ni vedela; resnico so ji razkrili šele policisti, ko so jo soočili z dokazi.

Sojenje v Avignonu se je začelo septembra 2024 in trajalo več mesecev. Gisèle Pelicot bi lahko ostala anonimna, vendar se je temu odpovedala in vztrajala, da mora biti postopek javen. S tem je želela pokazati, da sram ne pripada žrtvam, temveč storilcem. Decembra 2024 je bil Dominique Pelicot obsojen na 20 let zapora, najvišjo možno kazen, krivih pa je bilo spoznanih tudi vseh 50 soobtoženih moških.

Postala je simbol poguma

Gisèle je v Franciji sprožila razpravo o spolnem nasilju, privolitvi, omamljanju žrtev in odgovornosti moških, ki so se branili z izgovorom, da naj bi verjeli v privolitev. Sodišče je takrat vse njihove razlage zavrnilo, posnetki pa so pokazali, da je bila med napadi nezavestna in se ni mogla braniti.

Po koncu sojenja je postala simbol poguma za številne žrtve spolnega nasilja. Sama poudarja, da se ne vidi kot junakinja, temveč kot ženska, ki je morala preživeti resnico o lastnem življenju. Med procesom so jo pred sodiščem podpirale številne ženske, ki so ji pisale, jo čakale pred dvorano in ji dajale moč, da je vztrajala do konca.

Zdaj Gisèle Pelicot govori o novem začetku. Na dogodku v New Yorku, kjer je predstavila knjigo A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides, je povedala, da je pri 73 letih spoznala moškega, se zaljubila in začela znova graditi življenje. Po desetletju zlorab, izdaji moža in javnem soočenju s storilci danes sporoča, da okrevanje ni hitro in ni preprosto, vendar je mogoče. Za številne žrtve je prav v tem njeno najmočnejše sporočilo: življenje se po nasilju ne vrne v staro obliko, lahko pa se začne znova.