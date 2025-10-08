Mračno ozadje smrti 21-letnega manekena Martina: bil je na begu (FOTO)

Beograd je pretresla eksplozija, v kateri je 1. oktobra življenje izgubil 21-letni maneken Martin Sipkovski iz Severne Makedonije. Njegova zgodba pa skriva veliko več kot zgolj tragičen konec – bil je namreč vpleten v hude kazenske postopke in na begu pred pravosodjem, poroča Blic.

Eksplozija v središču mesta

Do eksplozije je prišlo v stanovanju v Kosovski ulici v Beogradu, kjer je Sipkovski umrl zaradi nepravilnega rokovanja z eksplozivom. Izredno močna eksplozija naj bi bila po neuradnih informacijah namenjena likvidaciji osebe, povezane z organiziranim kriminalom.

Po poročanju makedonskih medijev je bil Sipkovski dobro poznan tamkajšnjim pravosodnim organom. Zoper njega so vodili postopek zaradi poskusa umora, zaradi česar je bil v hišnem priporu. V trenutku smrti je bil v begu, saj je iz pripora pobegnil.

Od rokometaša do manekena – in kriminalnega dosjeja

Sipkovski je bil nekoč obetaven rokometaš kluba RK Vardar, nato pa je kariero nadaljeval v modni industriji. Sodeloval je s poznanimi makedonskimi oblikovalci, njegova manekenska pot je bila deležna precejšnje medijske pozornosti. A za bleščečo podobo modne piste se je skrivalo temnejše poglavje – policijski dosje in resne obtožbe.

V preiskavi je bil zaslišan 26-letni Filip V., ki je osumljen, da je 30. septembra nezakonito pridobil eksploziv in ga predal Sipkovskemu na vogalu Kosovske in Nušićeve ulice v Beogradu. Le dan pozneje, 1. oktobra okoli 21.45, je Sipkovski z nepazljivim rokovanjem aktiviral eksploziv in umrl na kraju dogodka.

Preiskava v Beogradu se nadaljuje, preiskovalci pa skušajo razvozlati vse niti, ki povezujejo tragično eksplozijo, nevarni eksploziv in kriminalno ozadje mladega manekena.