Na avtobusni postaji je med potnike padla in se sesula steklena ograja (VIDEO)

Na zagrebški avtobusni postaji se je prejšnji torek zgodil incident, ki bi se lahko končal precej huje. Na peronu 202 se je namreč okoli 8.20 odlomil del velike steklene stene in padel med potnike, ki so čakali avtobus za Šibenik. Po doslej znanih informacijah v dogodku nihče ni bil huje poškodovan, številni pa opozarjajo, da je šlo za pravo srečo in da bi lahko steklo padlo neposredno na ljudi.

Na družbenih omrežjih se je kmalu po dogodku pojavil videoposnetek trenutka padca stekla. Posnetek je delil tudi predsednik zagrebškega HDZ Ivan Matijević, na njem pa je videti, kako se del steklene površine nenadoma odtrga in zruši na peron med čakajoče potnike. Po incidentu so poškodovani del konstrukcije začasno prelepili s trakom, kar je še dodatno razburilo javnost. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so opozorili, da takšna rešitev deluje neprofesionalno in nevarno, še posebej ker skozi zagrebški avtobusni kolodvor vsak dan potujejo tisoči ljudi.

Avtobusna postaja v Zagrebu je bila sicer v zadnjem obdobju deležna prenove in več infrastrukturnih vlaganj. Del javnosti zato zahteva pojasnila, kako je lahko prišlo do takšne poškodbe le nekaj mesecev po zaključeni obnovi objekta. Hrvaški mediji poročajo, da je bila prenova zaključena pred približno tremi meseci, incident pa je odprl nekaj vprašanj o splošni kakovosti izvedenih del in vzdrževanju postaje. Za zdaj uradnega pojasnila o vzroku padca stekla še ni. Ni znano, ali je šlo za konstrukcijsko napako, poškodbo materiala ali težave pri montaži.