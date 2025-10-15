Na avtobusu izbruhnil požar, umrlo najmanj 20 ljudi

V Indiji je v požaru na avtobusu umrlo najmanj 20 ljudi. Na krovu vozila v zvezni državi Radžastan na zahodu Indije je bilo več kot 50 ljudi, ko je zagorelo. Še vsaj 16 je bilo huje ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Avtobus je bil na poti med mestoma Jaisalmer in Jodhpur, ko se je v zadnjem delu vozila pojavil dim in je voznik zapeljal na rob ceste. Še preden je potnikom uspelo zapustiti avtobus, so ga zajeli plameni.

Na prizorišču je umrlo 19 ljudi, še en človek pa kasneje v bolnišnici. 16 ljudi je huje ranjenih. Lokalni mediji kot možen vzrok požara omenjajo kratek stik.

Indijski premier Narendra Modi je sporočil, da je užaloščen zaradi izgube toliko življenj, in izrazil sožalje svojcem žrtev. Napovedal je izplačilo 200.000 rupij (nekaj manj kot 2000 evrov) najbližjim sorodnikom umrlih in 50.000 rupij poškodovanim.

Indija, država za največjim številom prebivalcev na svetu, ima zaradi slabe varnosti v prometu veliko število žrtev s tem povezanih nesreč. Glede na najnovejše dostopne podatke se je v letu 2023 na cestah v državi zgodilo več kot 480.000 nesreč, v katerih je umrlo skoraj 173.000 ljudi.