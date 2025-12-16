Na avtocesti filmski lov, ne boste verjeli, zakaj je voznik bežal pred policisti (VIDEO)

Na avtocesti A1 se je v bližini kraja Zagvozd odvijal lov, kot smo jih sicer bolj vajeni iz hollywoodskih filmov. Na posnetku, ki je zaokrožil po družabnih omrežjih, posnel pa ga je eden od udeležencev v prometu, je mogoče videti črn avto, ki z visoko hitrostjo drvi po avtocesti in sicer v nasprotni smeri, policisti pa ga poskušajo dohiteti in pripraviti, da ustavi. Na srečo se je incident zgodil zgodaj zjutraj, ko na omenjenem delu avtoceste ni bilo veliko vozil, v nasprotnem primeru bi bilo početje voznika črnega avtomobila lahko izredno nevarno. Vozniku se je, kot kaže, tako zelo mudilo, ker je v avtomobilu po pričevanju očividcev najverjetneje prevažal migrante, ki so v državo vstopili na nezakonit način.

Bralec portala 24sata, ki je bil priča dogodku, je namreč posnel skupino ljudi, ki so jih policisti po tem, ko so uspešno ustavili prehitrega voznika, postrojila ob rob ceste. Po njegovih besedah ​​je bilo na travnatem delu, ki ločuje vozna pasova avtoceste, približno 15 ljudi, avto pa je ostal na odstavnem pasu. »Verjetno so jih aretirali. Morali so sesti na travo, avtomobil pa je ostal ob robu ceste,« je priča povedala za omenjeni portal.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je incident za hrvaške medije potrdila in navedla, da so osebe v vozilu odpeljali v prostore mejne policijske postaje Trilj. »Policisti so ukrepali zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja v Republiki Hrvaški, drugi državi članici Evropske unije ali podpisnici Schengenskega sporazuma po 326. členu kazenskega zakonika. Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, kriminalistična preiskava pa je v teku,« so sporočili s policije.