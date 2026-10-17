Na avtocesti pri Lužanih ustreljen reševalec! Krogla prebila steklo in ga zadela v roko (FOTO)

Na avtocesti pri Lužanih na Hrvaškem se je v petek popoldne zgodil nenavaden, nevaren incident, v katerem je bil poškodovan 35-letni zdravstveni delavec.

Med vožnjo reševalnega vozila, ki ga je upravljal 52-letni voznik, je okoli 16. ure nenadoma počilo stransko steklo na sovoznikovi strani. Skozenj je poletelo strelivo in v roko zadelo 35-letnega reševalca, ki je sedel spredaj. Voznik je vozilo varno ustavil in kolegu takoj nudil prvo pomoč, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu. Tam so mu zdravniki iz dlani odstranili deformirano kroglo, katere kaliber še ni znan.

FOTO: Ivica Galovic/Pixsell

Policija brodsko-posavske županije je opravila ogled kraja dogodka in nadaljuje preiskavo. »V okviru kriminalistične preiskave so policisti pregledali kraj dogodka, opravili pogovore z več osebami ter nadaljujejo z delom, da bi našli storilca, ugotovili natančen kaliber streliva ter razjasnili vse ostale okoliščine dogodka,« so za hrvaške medije sporočili iz policije.

Napadalec za zdaj ostaja neznan, preiskava pa še poteka.