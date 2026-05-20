Na dan, ko so pokopali Luko (19), njegov morilec na sodišču brez kančka obžalovanja

Šibeniško okrožno državno tožilstvo je po zaslišanju 50-letnega Kristijana Aleksića preiskovalnemu sodniku predlagalo, da zoper 50-letnika zaradi begosumja in ponovitvene nevarnosti odredi pripor, kar je preiskovalni sodnik tudi upošteval. Kot je znano, je Aleksić osumljen okrutnega umora 19-letnega Luke Milovca ter nezakonite izdelave in posedovanja orožja.

V kratkem besedilu so opisali, da je Aleksić maturanta umoril brez kakršnega koli razloga. »Obstaja utemeljeni sum, da je 50-letni obtoženec 16. maja 2026 okoli 23. ure v Drnišu z namenom, da ubije dostavljavca hrane poklical v gostinski obrat, iz katerega je v preteklosti že naročil hrano. Ob prihodu 19-letnega hrvaškega državljana (rojenega leta 2007), ki mu je dostavil hrano, je takoj in brez razloga iz strelnega orožja, ki ga je sam izdelal, streljal na oškodovanca,« so zapisali na tožilstvu. Dodali so, da so bile poškodbe tako hude, da je Milovac na kraju umrl.

Kot piše portal 24sata, je Aleksić pri preiskovalnem sodniku dejanje priznal, ni ga pa obžaloval.

V Drnišu so se medtem včeraj poslovili od umorjenega najstnika, na pogrebu se je zbralo tako rekoč celotno mesto, sveče v spomin preminulemu Luki pa so prižgali tudi po drugih hrvaških mestih. V Šibeniku so se mu poklonili s simboličnimi 19 minutami molka. Po Dalmaciji se medtem vrstijo pozivi po odstopu odgovornih, ki so dovolili, da se je Aleksić, v preteklosti že obsojeni morilec, ki je teroriziral Drniš, prosto sprehajal naokoli. Da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo spet moril, so že dan po umoru dejali užaloščeni domačini, ki za danes napovedujejo mirni protestni shod.

Luka je obiskoval gimnazijo v Drnišu. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell Pixsell

Ulice so bile prazne, skoraj celotno mesto se je poslavljajo od Luke. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell Pixsell