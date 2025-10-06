Iskanje pogrešanih oseb v reki, aktivirali plovila, sonarje, pse in drone: »Bojijo se, da so žrtve«

Čoln z več ljudmi v njem se je v ponedeljek ponoči prevrnil na Donavi pri Bački Palanki, navajajo hrvaški in srbski mediji.

»Na kraju dogodka so reševalne službe iz Srbije in Hrvaške, bojijo pa se, da so žrtve,« piše v objavi 192.rs.

Po neuradnih informacijah portala Telegram.rs je bilo na čolnu 11 kitajskih državljanov, ena oseba pa je umrla. Najmanj dve osebi še vedno iščejo.

Aktivirali so ekipo za reševanje na vodi Ministrstva za notranje zadeve v Novem Sadu ter reševalne in policijske ekipe.

»Takoj po prejemu prijave so bila napotena plovila in uporabljen dron, policisti pa so v bližini Sotina iz Donave našli in potegnili pet tujih državljanov, ki so osumljeni nezakonitega poskusa prečkanja državne meje iz Srbije na Hrvaško. Posameznikom je bila nudena zdravniška pomoč,« je sporočila vukovarsko-srijemska policija.

V iskanje so bila vključena plovila, sonar, droni, termovizijska kamera in službeni psi vukovarsko-srijemske policijske uprave, pristaniške uprave, državne intervencijske enote civilne zaščite in hrvaške obalne straže.

Domneva se, da se je čoln prevrnil zaradi preobremenitve.