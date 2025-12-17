Na Dunaju letos prvič v šolo manj avstrijskih, kot tuje govorečih otrok (VIDEO)

Galerija
Dunaj, mesto z dolgo zgodovino priseljenstva, ki že desetletja velja kot eno od najbolj priljubljenih vstopnih mest v nemško govoreči trg dela. Desetletja sprejemanja pisanih tujih kultur pa so na avstrijski prestolnici že pustila izrazite demografske spremembe. Številke pa kažejo, da so te spremembe v zadnjih letih postale eksponentno hitre, k čemur je pripomogla tudi nova generacija otrok priseljencev.
Po uradnih podatkih je bilo kar 40,9 odstotka trenutnih prebivalcev Dunaja rojenih v tujini. Še več, več kot polovica prebivalcev ima tudi oba starša rojena zunaj Avstrije. To pomeni, da priseljevanje ni več obrobni pojav, temveč ena osrednjih značilnosti mesta.
Letos se je zgodilo nekaj, česar Dunaj doslej ni poznal. Prvič v zgodovini več kot polovica prvošolcev ob vstopu v šolo ne razume nemškega jezika. Takih otrok je 50,9 odstotka. Podatek je zgovoren predvsem zato, ker kaže, kako hitro se je struktura prebivalstva spremenila v eni sami generaciji. Avstrijski učitelji se že več let soočajo z razredi, v katerih nemščina ni več samoumeven skupni jezik. Vse več otrok prihaja iz okolij, kjer se doma izolirano govori drug jezik, stik z nemščino pa je omejen ali ga sploh ni. Kako se bo mesto dolgoročno spoprijelo s temi spremembami, bo postalo jasno šele v prihodnjih letih.
