NEMŠČINA

Na Dunaju letos prvič v šolo manj avstrijskih, kot tuje govorečih otrok (VIDEO)

Na Dunaju Avstrijci že dolgo niso več v večini, z naslednjo generacijo pa bo število prebivalcev tujih korenin raslo še hitreje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 17. 12. 2025 | 17:26
1:45
Dunaj, mesto z dolgo zgodovino priseljenstva, ki že desetletja velja kot eno od najbolj priljubljenih vstopnih mest v nemško govoreči trg dela. Desetletja sprejemanja pisanih tujih kultur pa so na avstrijski prestolnici že pustila izrazite demografske spremembe. Številke pa kažejo, da so te spremembe v zadnjih letih postale eksponentno hitre, k čemur je pripomogla tudi nova generacija otrok priseljencev.

Po uradnih podatkih je bilo kar 40,9 odstotka trenutnih prebivalcev Dunaja rojenih v tujini. Še več, več kot polovica prebivalcev ima tudi oba starša rojena zunaj Avstrije. To pomeni, da priseljevanje ni več obrobni pojav, temveč ena osrednjih značilnosti mesta.

Spremembe so najbolj opazne v šolah

Letos se je zgodilo nekaj, česar Dunaj doslej ni poznal. Prvič v zgodovini več kot polovica prvošolcev ob vstopu v šolo ne razume nemškega jezika. Takih otrok je 50,9 odstotka. Podatek je zgovoren predvsem zato, ker kaže, kako hitro se je struktura prebivalstva spremenila v eni sami generaciji. Avstrijski učitelji se že več let soočajo z razredi, v katerih nemščina ni več samoumeven skupni jezik. Vse več otrok prihaja iz okolij, kjer se doma izolirano govori drug jezik, stik z nemščino pa je omejen ali ga sploh ni. Kako se bo mesto dolgoročno spoprijelo s temi spremembami, bo postalo jasno šele v prihodnjih letih. 

Dunaj priseljevanje šole
