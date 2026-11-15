Na Hrvaškem mati štirih otrok ukradla čaj, pelinkovec in nekaj čokolade, čakajo jo zapahi

Kraja, vredna komaj 108 evrov, bo 45-letno Zagrebčanko stala osem mesecev življenja za zapahi. Mati štirih mladoletnih otrok je februarja 2023 v trgovini Kaufland ukradla sladkarije, kavo, čaj in alkoholne pijače, ko jo je pri izhodu ustavil varnostnik, pa se je z njim še fizično spopadla. Zdaj je zaradi roparske tatvine obsojena na leto in pol zapora, od tega bo morala osem mesecev dejansko prestati.

Kot poročajo hrvaški mediji, je ženska iz trgovine poskušala odnesti šest izdelkov Ferrero Rocher, dve pakiranji Franckove kave, tri čaje, dve steklenici Badelovega Pelinkovca in steklenico viskija Jim Beam.

Ko jo je varnostnik ustavil in ji poskušal odvzeti torbico z ukradenimi izdelki, je začela mahati z rokami proti njemu, nato pa ga je odrinila. Pri tem mu je z ovratnika majice strgala očala. Zaradi uporabe sile dejanja niso obravnavali zgolj kot navadno tatvino, temveč kot roparsko tatvino.

»Vsega sem imela dovolj«

Ženska se sprva ni odzivala na vabila sodišča, pozneje pa je dejanje priznala in izrazila obžalovanje. Sodnici je pojasnila, da je bila v času kraje v zelo slabem finančnem položaju, spopadala pa se je tudi z osebnimi težavami in odvisnostjo od drog. Povedala je, da se je zaradi odvisnosti od heroina sama odločila za zdravljenje v terapevtski skupnosti, kjer je preživela štiri leta.

Priznala je še, da je bila na dan kraje pod vplivom alkohola in kokaina. Ko jo je varnostnik ustavil, se je po njenih besedah prestrašila in izgubila nadzor nad svojim ravnanjem. Pojasnila je, da se spominja prepira in poškodovanih očal, ne pa tudi, katere izdelke je tistega dne vzela iz trgovine. Po njenih navedbah jo je varnostnik nato odpeljal v bližnjo cvetličarno, kjer je počakala na prihod policistov.

Sedemkrat že obsojena zaradi tatvin

Med sojenjem je spregovorila tudi o družinskih razmerah. Povedala je, da ima štiri mladoletne otroke, vendar ji je bila za tri odvzeta starševska skrb, najmlajši pa živi pri njegovi babici po očetovi strani. Sama živi pri starših in je že dlje časa brezposelna. Kot je pojasnila, zaradi predhodnih obsodb težko najde zaposlitev, občasno pa se še vedno spopada s ponovitvami odvisnosti.

Sodišče je pri odmeri kazni upoštevalo njeno priznanje, obžalovanje, težke življenjske okoliščine, zmanjšano prištevnost in dejstvo, da je bila povzročena škoda razmeroma majhna. Vsi ukradeni izdelki so bili namreč vrnjeni trgovini. Toda za Zagrebčanko je bila obremenilna predvsem njena kazenska preteklost. Zaradi tatvin je bila namreč pred tem obsojena že sedemkrat.

Zagrebško občinsko kazensko sodišče ji je tako izreklo leto in šest mesecev zaporne kazni, vendar je deset mesecev pogojnih, s petletno preizkusno dobo. Osem mesecev bo morala prestati v zaporu. Poleg tega ji je sodišče odredilo še triletno zdravljenje odvisnosti.