Na Hrvaškem razbili narkokartel, ujeli tudi Slovenca

Po zaključeni preiskavi je USKOK (hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala) na Županijskem sodišču v Splitu vložil obtožnico proti 24 hrvaškim državljanom in enemu slovenskemu državljanu, rojenemu leta 1993, zaradi več kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Obtoženi so osumljeni delovanja v okviru kriminalne združbe, nezakonite proizvodnje in prometa z drogami ter spodbujanja dejanj, ki ogrožajo življenje in premoženje. Hrvaška državljana Marko Benzon in Hrvoje Kelić naj bi po obtožnici organizirala kriminalno skupino, ki je v letih 2020 in 2021 nabavljala, prevažala in preprodajala večje količine heroina, kokaina, amfetamina, marihuane in MDMA na območju Hrvaške, Slovenije in Bosne in Hercegovine. Benzon in Kelić sta vodila celotno operacijo, se dogovarjala za nabavo in distribucijo drog ter dajala navodila drugim članom.

Boris Vrvilo je skupaj z njima osumljen skladiščenja droge, Bojana Lepir pa je drogo prevažala in jo prodajala kupcem. Filip Cvrlja, Jakša Cvitanović, Nikola Mujan in Nikola Stojanović so obtoženi kot kupci in nadaljnji distributerji drog. Slovenski državljan Aljaž Sternad je prav tako del obtožnice kot član mreže.

Hrvoje Kelić je ob tem obtožen tudi, da je januarja 2021 v Zaprešiću naročil požig avtomobila. Neznana oseba je 24. februarja 2021 vozilo res požgala, plamen pa je zajel še nekaj drugih parkiranih vozil, a do širjenja na stanovanjski objekt ni prišlo zahvaljujoč hitri intervenciji gasilcev.

Zaslužek skoraj 1,8 milijona evrov

Obtožnica navaja, da so obtoženi med junijem 2020 in junijem 2021 na Hrvaškem, v Sloveniji in BiH z namenom, da bi na služili na nezakonit način, povezali več oseb v skupno delovanje. Osrednja člana sta se dogovarjala za nabavo, prevoz, skladiščenje in distribucijo heroina, kokaina, marihuane, hašiša, amfetamina in MDMA, ki so jo po navodilih prejemale druge, za zdaj neznane osebe. Drogo so skrivali in skladiščili pri nekaterih obtoženih, drugi pa so jih po navodilih pakirali in prodajali ter prejemali denar od kupcev, ki so ga deloma predajali dobaviteljem.

Aljaž Sternad in Bojana Lepir sta drogo prevažala po predhodno dogovorjenih zneskih od 150 do 1400 evrov, predajala kupcem, pobirala denar in ga deloma predajala drugim članom skupine. Skupaj so obtoženci nezakonito nabavili in preprodali najmanj 7,55 kg kokaina, 26,4 kg heroina, 10,5 kg amfetamina, 409 kg marihuane, 83 kg »skunka«, 7 kg hašiša in 6500 tablet MDMA, s čimer so si pridobili vsaj 1.773.400 evrov, ki so jih med seboj razdelili glede na vloge. Poleg tega je Bojana Lepir decembra 2021 na Reki prodala vsaj 8 paketov marihuane skupne teže 6,48 kg eni osebi, ki je bila droga naslednji dan zasežena.